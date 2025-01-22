主教當面訓話　特朗普要求道歉：語氣刻薄又不聰明　極左Hater

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日上任後，21日按照傳統到華盛頓國家大教堂參與禱告儀式，遭華盛頓聖公會主教巴德（Mariann Budde）當面「訓話」，叫他要對性小眾（LGBTQ+）及移民有憐憫之心，特朗普22日發帖回擊，指主教語氣刻薄、不聰明，是極左翼、強硬派的憎恨特朗普者（Hater），並要求主教與教會道歉。



特朗普2025年1月22日在社交網站發文，批評主教巴德的發言（網站截圖）

特朗普指「所謂的主教是一位極左翼、強硬派的憎恨特朗普者。她以一種非常不禮貌的方式把教會帶入到政治世界，語氣刻薄，既不令人信服，也不聰明。」

他又批評巴德稱「她沒有提到大量非法移民進入美國、殺害民眾的事，許多人是關到監獄和精神病院，美國正在發生巨大犯罪浪潮。」

他更要求巴德道歉「除了她那些不恰當言論外，禱告儀式非常無聊，令人提不起精神，她工作得不太好！她和教會應該向公眾道歉！」

巴德在1月21日的佈道期間向特朗普表示「以上帝的名義，我請求你憐憫我們國家現在處於恐懼之中的民眾」。她談到「無論是在民主黨、共和黨和獨立政見的家庭中，都有同性戀和變性兒童。」

她指出：「那些為我們採摘農作物、清潔辦公室的人、那些在家禽養殖場和肉類加工廠工作的人、那些在餐廳洗碗的人、那些在醫院值夜班的人。他們或者不是美國公民，也沒有合法的證件，但絕大多數移民並不是罪犯。他們都有繳稅，並且是好鄰居。他們是我們教堂、清真寺、猶太教堂、錫克教諭師所和寺廟的忠實信眾。」

她總結道：「我們的上帝教導我們要憐憫陌生人，因為我們都曾經是異鄉人。」

坐在第一排座位上的特朗普聽到這段講話時面無表情，時而回頭看巴德，時而扭轉頭。在他身後的家人和副總統萬斯（JD Vance）似乎也對主教的佈道內容感到驚訝和一臉無奈。

當記者隨後問及特朗普有何感想時，他說：「我不認為這是一次好的佈道，他們可以做得更好。」

巴德的佈道在網上招致共和黨人和許多美國民眾的強烈批評。佐治亞州共和黨眾議員柯林斯（Mike Collins）在社交媒體上寫道：「這位講道人應被列入驅逐名單。」