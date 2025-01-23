中國男子阿富汗遇害　ISIS認責　中方：深感震驚、要求徹底調查

中國一名男子周二（21日）晚在阿富汗Takhar省遇害，極端組織ISIS其後承認責任。中國外交部發言人毛寧23日指，中方對襲擊事件深感震驚，已向阿方提出嚴正交涉，要求阿方徹底調查，嚴懲兇手。



警方稱，「身份不明」的武裝人員周二在與塔吉克接壤的Takhar省北部開槍打死一名中國男子，暫未清楚死者前往當地的原因，他亦未有知會安全官員，同行的翻譯未有受傷。安全官員通常會陪同中國公民在國內出行。

內政部稱，死者是煤礦工人，同時也是企業家，與阿富汗簽訂採礦合約。

2025年1月22日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

中國外交部發言人毛寧23日回應指：「中方對襲擊事件深感震驚，予以強烈譴責，對遇難者表示哀悼。事件發生後，中方緊急向阿方提出嚴正交涉，要求阿方徹底調查，嚴懲兇手。」

毛寧還表示：「我們堅決反對一切形式的恐怖主義，呼籲對「伊斯蘭國」「東伊運」等聯合國安理會列名的恐怖組織予以堅決有力打擊，決不姑息縱容。中方將繼續密切關注阿富汗安全局勢，繼續支持阿方打擊一切形式恐怖主義、暴力活動，維護國家安全穩定。我們敦促阿富汗臨時政府採取堅決有力措施，確保中國在阿公民和機構項目安全。」