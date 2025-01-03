新奧爾良汽車撞人恐襲：ISIS在2025年能捲土重來嗎？

美國路易斯安那州新奧爾良市（New Orleans）法國區1月1日發生的汽車撞人恐怖襲擊，再次引起人們對於伊斯蘭國（ISIS）會否捲土重來的憂慮。

用福特F-150小貨車撞人、其後下車與警方槍戰被擊斃的行兇者賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar），在其租來的貨車上掛有ISIS的旗幟，而且在襲擊前曾在Facebook發布多個視頻，其中他自稱在夏天已加入ISIS。

自我激進化的獨狼攻擊？

美國聯邦調查局（FBI）認為賈巴爾是單獨行動，並沒有共犯。至於他是否真的同ISIS有關係，則尚需進一步調查。但無庸置疑的是，這是一場恐怖襲擊，最終導致14名受害者死亡、35人受傷。賈巴爾還在附近放置了兩個裝有遙距控制、放有管狀炸彈的冷藏箱。

在其襲擊前的視頻中，賈巴爾聲稱他原本是計劃襲擊家人和朋友，但他擔心媒體不會將焦點放在「信徒和非信徒之間的戰爭」上。

新奧爾良汽車撞人恐襲行兇者賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar）。（Reuters）

42歲的賈巴爾似乎是在人生失意的低谷中才被激進化的。

賈巴爾在美國德州出生，幼時改信伊斯蘭教，成年後也願意在其個人簡介中引用《可蘭經》經文，可見他是個公開且虔誠的穆斯林。他曾經參軍負責資訊科技的工作，曾被派往阿富汗，卻不在前線戰鬥，2015年退役，其後在埃森哲（Accenture）和安永（EY）曾擔任雲端技術相關職務，直到最近還是德勤（Deloitte）的資深解決辦法專員（senior solutions specialist）。他也曾涉足地產。

但過去幾年，賈巴爾似乎愛情事業皆失意，2020年開始申請同第二任妻子離婚，在離婚爭執相關的法律文件中也顯示出他財務狀況不佳，一度拖欠房貸，自稱有被收回房產的風險。

從此等背景來看，如果沒有進一步證據證明賈巴爾發動襲擊背後有ISIS組織指使，我們幾乎可以肯定這是由ISIS極端主義間接引起的「獨狼式」恐怖襲擊。

2025年1月1日，2025年1月1日，美國路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）有汽車衝撞人群。圖為執法車輛和人員在事發現場附近工作。（Reuters）

類似的襲擊

這次新奧爾良汽車撞人恐襲，讓人想起大約兩周前（12月20日）的德國馬格德堡（Magdeburg）聖誕市場汽車撞人襲擊。犯案者是合法居留德國18年、持歐美極右反伊斯蘭反移民思想的沙特籍心理醫生。其犯案方式也是用汽車撞向人群。

雖然他的信念跟賈巴爾的很可能是屬於兩個不同的極端，但兩宗恐襲在結構上卻非常相似。

2024年12月20日，德國東部城市馬格德堡（Magdeburg）發生汽車衝撞聖誕市集事件，至少造成5人死、逾200人受傷。圖為涉事汽車。（Reuters）

在1月1日稍後，美國拉斯維加斯的特朗普酒店門前代客泊車區也發生Tesla Cybertruck爆炸，造成1死7傷。死者是車內的疑犯本人利弗斯伯格（Matthew Livelsberger），他是個美國陸軍特種部隊成員，在德國服役，事發時回到美國休假。爆炸很可能是由利弗斯伯格引爆車內煙花及燃料所造成。他在爆炸後隨即槍擊自己頭部身亡。

相較於新奧爾良的汽車撞人恐襲，利弗斯伯格並沒有留下明確的動機。聯邦調查局也沒有找到兩宗襲擊之間有確實的關連。不過，從結構上，兩宗襲擊似乎都是「獨狼式」的行動，而且都有明顯的符號意義：新奧爾良的襲擊對象是在新奧爾良酒吧林立的法國區歡度新年的「非信徒」；而拉斯維加斯的襲擊則是以自稱未來總統「第一老友」（first buddy）的馬斯克（Elon Musk）旗下Tesla極具代表性的Cybertruck來攻擊掛着特朗普招牌的目標。

圖為2025年1月1日，美國候任總統特朗普（ Donald Trump）旗下、位於拉斯維加斯的一家酒店外，一輛特斯拉（Tesla）CyberTruck爆炸起火。（Reuters）

這類背後沒有嚴密指揮和組織的獨狼式攻擊，對於各國的安全和反恐機構，將會構成嚴重挑戰。畢竟，這些獨自行動者的自我激進化的過程是他們的私事，很多時候要等到他們真的行動了，官方才知道事情的嚴重。而且，他們也可以將隨手可得的汽車直接變成武器，可算是防不勝防。

以往ISIS在高峰時間是透過網上宣傳吸引各國信徒跑到敘利亞、伊拉克來打聖戰。隨着ISIS實體建國暫時無望，獨狼式的攻擊卻頗見效果，未來受到ISIS宣傳吸引的人在自己本地發動攻擊可能會變成新趨勢。

此類攻擊方式也不只見於自我激進化造成的恐怖襲擊，也成為了部份國家政府在他們進行破壞活動時所採用的方式。例如，在過去一年，德國、英國、波蘭、法國、捷克等不同國家都曾經拘捕在他們國內已發動或正準備發動破壞行動的不同背景人士，他們大體上都不是專業特工，而是俄羅斯暗中聘用的普通人；這也不只是俄羅斯的行事方式，例如在12月中俄羅斯高級軍官基里洛夫（Igor Kirillov）在莫斯拜被炸死一案，其後被俄方逮捕的疑犯就是一個由烏克蘭特工部門聘用的烏茲別克人。

圖為2024年12月19日，涉嫌暗殺俄羅斯聯邦武裝部隊輻射、化學和生物防護部隊司令基里洛夫（Igor Kirillov）的疑犯、烏茲別克公民Akhmad Kurbanov，在莫斯科被帶上法庭。（Reuters）

各國ISIS襲擊不斷

雖然這種攻擊方式並非ISIS獨有，但ISIS最近確實有了捲土重來的地緣政治條件，未來可能會配合不同國家公民的自我激進化而對世界各國構成更大的威脅。

其實，在過去一年，ISIS的襲擊已經變得愈來愈嚴重。2024年1月，伊朗就有造成95名平民死亡的ISIS炸彈襲擊，同月也發生了土耳其伊斯坦堡教堂槍擊，造成1死；2月，巴基斯坦俾路支省在大選日前也有造成至少28死的ISIS恐襲；3月發生了莫斯科克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall）恐襲，145人死；6月，俄羅斯達吉斯坦（Dagestan）發生連橫恐襲，主要針對猶太教和東正教場所，22名受害者喪生；8月，德國西部城市索林根（Solingen）發生持刀襲擊，造成3死，ISIS承認責任，德國也確認兇徒有極端伊斯蘭信仰……

圖為2024年3月29日，鏡頭下在22日發生過恐襲的俄羅斯莫斯科克洛庫斯市政廳（Crocus City Hall，又譯番紅花市政廳）已燒毀不堪。（Reuters）

這次新奧爾良汽車撞人恐襲，也顯示出ISIS的極端伊斯蘭信念在西方世界依然有吸引力。特別是，加沙戰爭持續至今，西方國家普遍被認為沒有盡力阻止以色列殺害無辜巴勒斯坦平民，鼓吹反西方的極端思想當然變得更具說服力。

敘利亞變天的「機會」

另一方面，敘利亞阿薩德（Bashar al-Assad）政府倒台也為ISIS重建實力帶來了機會。敘利亞東部一直有零星ISIS勢力存在。雖然當地美軍在阿薩德倒台後已接近向超過70個ISIS目標發動空襲，而其後法國也有出手空襲ISIS，但伊拉克政府似乎就特別擔心ISIS借機重新崛起，總理蘇達尼（Mohammed al-Sudani）最近就警告敘利亞的ISIS從阿薩德政府手上拿到大量武器，伊拉克當局也正在重審其與美國最近達成在兩年內撤走全部美軍的協議。

圖為2024年12月23日，敘利亞武裝組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham，HTS）的領袖沙拉（Ahmed al-Sharaa）會見外賓。（Reuters）

由於特朗普首屆任期一直希望能從敘利亞和伊拉克全面撤出，不少分析人士擔心如果美軍撒手不管，ISIS只會變得更為猖獗。特朗普任命的候任白宮國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）也曾公開發言安撫各國，稱特朗普雖然集中讓美軍退出所有國外戰爭，但他清楚知道敘利亞ISIS的威脅。

敘利亞的國內不穩，也有可能為ISIS創造機會。由美國援助打擊ISIS、主要由庫爾德族構成的敘利亞民主力量（SDF），如今正在敘利亞北部與土耳其軍隊及其支持的敘利亞民族軍（SNA）發生衝突。土耳其視SDF的庫爾德族武裝為其國內恐怖組織庫爾德工人黨（PKK）的延伸。如今土耳其正希望利用敘利亞新政權本屬土耳其支持勢力的政治環境去壓制佔據敘利亞東北油田地帶的庫爾德武裝。人們擔心，當敘利亞民主力量被迫抽調大量資源去應付土耳其的進犯時，ISIS將乘勢擴張。

同時，敘利亞民主力量手上還有大約4.5萬名在囚ISIS戰士及他們的家屬。如果敘利亞民主力量守不住這群人，讓他們逃出的話，ISIS將會得到一批有戰鬥經驗的聖戰士，對敘利亞和周邊國家構成重大威脅。

防不勝防獨狼式襲擊的興起、以色列同周邊穆斯林國家／地區的衝突持續激化穆斯林同西方國家的仇恨，再加上敘利亞阿薩德政府倒台的內外形勢，確實為ISIS捲土重來提供了2019年其在中東幾乎被掃清之後所未見的難得機會。ISIS能否乘勢在本年重新崛起，就要看特朗普新政府的政策取向，以至敘利亞國內局勢的發展。