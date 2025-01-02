新奧爾良汽車撞人現場含歷史玄機　外界還憂ISIS再臨？｜新聞背後

美國路易斯安那州（Louisiana）新奧爾良市（New Orleans）車撞人慘案目前增至15死35傷，疑犯下車後開槍並與警方駁火後遭擊斃。聯邦調查局（FBI）官員指在車上發現有ISIS旗幟與數個建議爆炸裝置，表示將循「恐怖主義行為」（act of terrorism）調查。據知，這次事發的地點有着非一般的歷史與文化淵源，疑犯或特意在這裏犯案，另一方面，事件同時引起了外界對ISIS或捲土重來的憂慮。



撞人現場歷史背景非偶然？

今次慘案發生的地點之所以引起外界關注，是因為該地位於新奧爾良市有名的法國區Vieux Carre （或稱Old Quarter），最早由法國人建立於1718年，雖然目前僅數千人長居，但因融合美國與法國文化，足具文化氣息。

法國最早於1690年代聲稱殖民包括路易斯安那州在內的一大片領土，隨後由美國1803年購得，還遷入大量美國人入住新奧爾良市。

綜合美媒報道，美國時間1月1日凌晨時分，一輛車輛高速撞向新奧爾良市（New Orleans）法國區波旁街（Bourbon Street）上的行人，造成至少10死35傷。圖為肇事者駕駛的貨車。（X@elikowaz）

事發地波旁街（Bourbons Street）更是直接得名於法國王室，直面密西西比河而建，人們因此能在晚間飲食順帶欣賞河景。街道兩旁遍布各式酒吧和音樂場合，當地人指聞名於世的爵士樂（Jazz）發源於此，由19世紀獲得自由的奴隸所創。

法國區每年吸引數百萬遊客，英國《衛報》引述數據指，當地在2022年迎來超過1750萬名遊客，旅遊業收入估計為91億美元（約708億港元）。今次事件正值即將在1月6日舉行一年一度的狂歡節（Mardi Gras）巡遊的前夕，這是一年中最著名的活動之一，將會持續數月，遊客可駐留觀賞樂隊、花車並參加派對。

有輿論因此關注，這個殖民的背景是否一個巧合，還是疑犯特意挑選這個深具殖民歷史的地點。

俄羅斯伏爾加格勒州（Volgograd）蘇羅維基諾鎮（Surovikino）名為IK-19 Surovikino的監獄2024年8月23日發生挾持人質事件，4名自稱ISIS成員的囚犯持刀挾持獄警及其他犯人。事件中8人死亡，當中4人為獄警，4名肇事囚犯亦被擊斃。圖為人質遭人挾持後，執法人員車輛在蘇羅維基諾鎮一道路上行駛。（REUTERS）

ISIS或捲土重來？

外媒自事發後進一步披露疑犯曾在社交平台發布意圖殺人、涉及宗教信仰的帖子。《經濟學人》引述蘇凡研究所（Soufan Group）的衝突和恐怖主義專家克拉克（Colin P. Clarke）指，今次並非普通襲擊。

報道引述專家北卡羅萊納大學教堂山分校研究中東與伊斯蘭的教授Charles Kurzman數據，指美國在近10年來，因受ISIS建立的「哈里發國」（Caliphate）的暴力襲擊個案逐漸下降，從2015年的94宗下降到2023年的僅3宗。

2025年1月1日，美國新奧爾良市，當地元旦發生車撞人慘案，圖為身着軍方服裝人員經過一處含有法國經典元素百合花飾的標誌。（Reuters）

但剛剛過去的2024年，已有數個牽涉ISIS背景的恐襲個案浮現水面，包括莫斯科音樂廳遭襲，130人身亡；Taylor Swift維也納演唱會因牽涉恐怖襲擊取消，當局逮捕具有ISIS背景疑犯；令人擔憂。

有分析指，美國政府對反恐的注意力已被應對中國和俄羅斯競爭、伊朗衝突等大國戰略所牽制，而隨着「特朗普2.0」到來的內閣或趨向孤立主義與「美國優先」，以及撤回用以反恐的駐外國軍隊，可能進一步令ISIS等組織獲得更大發展空間，尤其是敘利亞的巴沙爾政府倒台後，ISIS或趁機在當地重建勢力。