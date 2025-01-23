國際原子能機構：伊朗擁約200公斤濃縮鈾　接近武器級別

國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（Rafael Grossi）周三（22日）表示，伊朗目前擁有約200公斤純度高達60%的濃縮鈾，接近武器級別的90%左右，並正在加速生產。



據路透社報道，西方國家稱此舉是嚴重升級，並表示沒有任何民事理由將濃縮提高到這種水平，也沒有其他國家在沒有生產核武的情況下做到這一點。伊朗則稱其核計劃完全用於和平目的，並有權將鈾濃縮至其想要的任意水平。

「之前，伊朗每月生產大約七公斤（濃縮度高達 60%）的鈾，現在則超過30公斤。所以我認為這是生產加速的明顯跡象。他們正在踩油門，」格羅西在達沃斯（Davos）世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）上告訴記者。

伊朗核設施：圖為2024年4月19日，伊朗伊斯法罕省名Zardanjan區一座核設施有軍方人員把守。（REUTERS）

依照國際原子能機構的標準，當約42公斤濃縮至60%水平的鈾進一步濃縮，原則上足以製造出一枚核彈。

聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres）日前表示，伊朗必須朝住改善同中東國家及美國的關係邁出第一步，明確表明不打算發展核武。