《華爾街日報》：特朗普擬叫停被指引發新冠疫情的病毒研究

華爾街日報1月23日報導，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）正擬議一項行政命令，旨在暫停聯邦政府對一種高風險且存在爭議的病毒研究的資助，其中一項研究內容在新冠病毒感染期間成為焦點，還一度被共和黨人歸咎於是疫情的起因。



報導引述消息人士指，這項行政命令旨在叫停對病毒進行的「增強功能」（Gain of function）（又譯「功能獲得性」）研究，這項研究一直是病毒研究的主要內容。在此類實驗中，科學家們會在安全的實驗室環境下改造病毒，以了解病毒如何快速傳播或逃避藥物攻擊。許多病毒學家認為，在適當監管下，在受控環境中研究病毒對於防範未來大流行病是必要的。

有消息人士指，例如針對H5N1禽流感病毒的相關研究，可能不會受限，但這行政命令尚未最終敲定，具體細節仍在制定中。

部份共和黨人將新冠疫情歸咎於功能獲得性研究。

特朗普1月20日簽署多項行政命令，包括退出世界衛生組織，以及推遲TikTok不賣就禁的法例。（Reuters）

在去年11月26日獲特朗普提名為美國國家衞生研究院（NIH）院長的人選Jay Bhattacharya，支持暫停這類研究，他在新冠疫情期間反對封城以限制疫病傳染，在當時受到爭議。

據美國情報部門2021年發布的一份報告稱，如果導致新冠疫情的病毒是從實驗室泄露的，那可能是意外事故，而不是有意進行的基因工程的產物。