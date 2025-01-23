字節跳動主要股東稱最快或於未來兩天與美國就TikTok去向達成協議

TikTok母公司字節跳動的主要股東、私募基金「泛大西洋投資」（General Atlantic）指，估計最快周末與美國就TikTok去向達成協議。



「泛大西洋投資」行政總裁福特（Bill Ford）在瑞士達沃斯出席活動時指，中美政府和涉及的公司都有參與TikTok賣盤的談判，估計最快本周末會有結果，或確保TikTok能夠留在美國，並指可能有不需剝離出售的選項。

福特又指，美國上任拜登政府要對TikTok風波有部分責任，批評拜登政府沒有參與實質對話。

根據美國國會去年5月通過的法例，倘若字節跳動沒有在今年1月19日前剝離TikTok美國業務，應用程式商便會把TikTok從美國應用商店下架。美國總統特朗普於1月20日就職後簽發行政命令，指令司法部在75天內不執行有關禁令。

2025年1月21日，美國華盛頓，圖為特朗普就發展AI基礎建設發表講話。（Reuters）

TikTok周日一度中止美國平台運作，之後恢復服務。Google及蘋果旗下應用程式商店據報仍未把TikTok重新上架。

特朗普日前表示，暫緩執行TikTok禁令是由於相關業務是生意機遇，他希望促成美國佔業務的一半權益。他對於富商馬斯克或甲骨文創辦人埃里森（Larry Ellison）等人收購TikTok權益持開放態度。