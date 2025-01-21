特朗普就職美國總統首天　廢除拜登近80項行政命令

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日就任，履新首日就在華府第一資本體育館（Capital One Arena）簽署多項行政命令，包括美墨邊境進入國家緊急狀態、退出《巴黎協定》，還廢除上屆拜登（Joe Biden）政府的近80項政策。



特朗普今日宣布廢除上屆政府的政策涵蓋多方面，包括廢除聯邦政府內部的「多元化、公平與包容」（DEI）項目，簽署命令宣布美國僅承認男性和女性這二種性別。

他還簽署保障言論自由及廢除聯邦政府審查的行政命令，批評拜登政府在過去4年打壓美國民眾在網上平台的言論自由。

有官員透露他還將在今日日程結束前，簽署廢除美國實施逾百年的「出生公民權」的行政命令。

而在針對政府架構上，白宮新聞秘書萊維特（Karoline Leavitt）則透露，特朗普即將簽署命令成立政府效率部，這部門將由馬斯克領導，此前外界流傳印度裔生物科技富豪、「政治素人」拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）亦有份。不過美國全國廣播公司（NBC）今日引述拉馬斯瓦米身邊人士透露，他或轉為競選俄亥俄州州長，而不會參與領導這部門。

此外，特朗普還將簽署要求更多聯邦工作人親身返回辦公室工作的行政命令。這意味他們將不能再遙距辦公。

2025年1月20日，美國華府，圖為特朗普在第一資本體育館簽署行政命令。（Reuters）

特朗普早前接受美國全國廣播公司（NBC）訪問時曾預告他上任首日將簽署多項條約，數量之多或創下紀錄。有官員表示，預料特朗普晚間集會後返回白宮時，將簽署更多行政命令。