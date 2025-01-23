拜登白宮留信內容曝光　特朗普：內容「鼓舞人心」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）於周三（22日）向霍士新聞（Fox News）獨家透露，前總統拜登（Joe Biden）離開橢圓形辦公室（Oval Office）時留給他的信件內容，他稱拜登在信中建議他好好享受任期，並強調總統職務的重要性，「這是一封非常好的信。這是一封有點勵志的信。好好享受，做好工作。我很感謝這封信。」



在霍士新聞高級白宮記者杜西（Peter Doocy）的幫助下，特朗普在橢圓形辦公室的抽屜裏找到了這封信，收件人是「親愛的特朗普總統」，信的內容如下：

「在我離開神聖的總統之位之際，我祝願你和你的家人在未來四年裏一切順利。美國人民，以及全世界的人民，都期待白宮能在不可避免的歷史風暴中保持穩定。我祈禱未來幾年裏，我們的國家將迎來繁榮、和平和恩典。願上帝保佑你並指引你，就像他自我們建國以來一直保佑和指引我們所愛的國家一樣。拜登，2025年1月20日。」

當總統特朗普周一（1月20日）在橢圓形辦公室面對一群記者簽署一系列行政命令時，記者杜西詢問拜登是否給他留下了信，隨後特朗普發現了這封信：一個寫着「47」的白色信封，意即他是第47任總統。

總統給繼任者留信的傳統始於1989年，時任總統列根（Ronald Reagan）連任兩屆後離開白宮，給自己的繼任者前總統老布殊（George H. W. Bush）留了一封信。這項傳統後來一直延續到今天。