特朗普班底｜宣布多項任命　Sean Curran護駕有功獲任特勤局長

美國新任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）當地時間1月22日於旗下社交平台宣布多項提名，包括任命Sean Curran擔任美國特勤局（US Secret Servcies）局長、普斯達（Andu Puzder）將擔任美國駐歐盟大使，以及Brent Bozell III擔任美國國際媒體署下任行政總裁。



Sean Curran早在2001年就開始在特勤局任職，負責區域的保護、情報、調查、招募和後勤支援工作，他在特朗普首個任期內就曾擔任特勤局旗下部門的主管，還負責加強特朗普住處的安保計劃。

去年7月，他在特朗普於賓夕法尼亞州競選集會遇刺時，負責保護特朗普。特朗普稱讚對方當時捨身「幫助我免受刺客子彈襲擊」的行動，證明他有「無畏的勇氣」，相信他能讓特勤局比過往任何時候都更為強大。

普斯達則早於特朗普首個任期就被提名為勞工部部長，他在2000年獲任命在CKE飲食集團擔任行政總裁，旗下經營卡樂星（Carl's Jr.）和哈迪斯（Hardee's）等連鎖快餐店。特朗普稱讚他在擔任行政總裁的17年間帶領公司擺脫財務困境，認為普斯達將在外交這一重要領域出色地代表國家利益。

特朗普提名普斯達任勞工部長，惹來猛烈批評。(美聯社)

至於Brent Bozell III，他是媒體研究中心（Media Research Center）的創辦人兼總裁，擔任這一職位長達38年。特朗普認為他資歷深厚，無人比他更了解全球印刷、電視和網路媒體格局，指他與其家人世代為美國自由平等正義原則奮鬥，將確保全世界熱愛自由的人都能收到這些訊息，強調他將為美國國際媒體署帶來一些亟需的改變。

美國國際媒體署負責監督美國之音 （Voice of America）和自由歐洲電台 （Radio Free Europe）等美國廣播實體。