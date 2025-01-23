黎巴嫩停火協議下周到期時或延長
撰文：聯合早報
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據幾名知情人士稱，以色列和黎巴嫩真主黨之間的停火協議將可能在下周到期時延長。
參與談判的黎巴嫩、以色列和法國政府官員稱，儘管需要更多時間來執行始於去年11月下旬的停火協議的最初條款，但伊朗支持的黎巴嫩真主黨和以色列不太可能恢復全面戰鬥。
彭博社報導，這份由法國和美國支援下達成的停火協議使衝突得到了制止，這場衝突導致數千人死亡，並加劇了伊朗和以色列之間的緊張局勢。協議給以色列軍隊60天的時間從黎巴嫩南部村莊撤軍。真主黨則必須撤離至利塔尼河（Litani River）以北。
以色列和哈馬斯上周也簽署了停火協議，同意暫停加沙地帶戰爭。
雖然自去年11月以來黎巴嫩停火協議基本得以維持，但真主黨和以色列卻互相指責對方違反了協議。
政府官員稱，以色列軍隊仍駐紮在先前佔領的至少一半的村莊。以色列一直在進行致命打擊，用他們的話說是為了反擊真主黨在南部重新集結或重新武裝的企圖，並對迫擊炮襲擊進行報復。
據以色列一名高級外交官稱，雙方一直在就延長1月27日的最後期限進行談判，以確保衝突不會重演。法國官員和一位元熟悉黎巴嫩談判情況的人士說，休戰期將會延長，以便黎巴嫩士兵有更多時間進行部署，真主黨有更多時間撤離到利塔尼河以北距邊境約30公里（19英里）的地區。
所有這些官員都要求匿名，反映了以色列和真主黨之間間接外交的敏感性。和哈馬斯一樣，真主黨也被美國認定為恐怖組織。此外，以色列和黎巴嫩沒有建立外交關係，在沒有調解人的情況下無法進行談判。
本文獲《聯合早報》授權轉載。