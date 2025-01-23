黎巴嫩停火協議下周到期時或延長

據幾名知情人士稱，以色列和黎巴嫩真主黨之間的停火協議將可能在下周到期時延長。



參與談判的黎巴嫩、以色列和法國政府官員稱，儘管需要更多時間來執行始於去年11月下旬的停火協議的最初條款，但伊朗支持的黎巴嫩真主黨和以色列不太可能恢復全面戰鬥。

彭博社報導，這份由法國和美國支援下達成的停火協議使衝突得到了制止，這場衝突導致數千人死亡，並加劇了伊朗和以色列之間的緊張局勢。協議給以色列軍隊60天的時間從黎巴嫩南部村莊撤軍。真主黨則必須撤離至利塔尼河（Litani River）以北。

以色列和哈馬斯上周也簽署了停火協議，同意暫停加沙地帶戰爭。

雖然自去年11月以來黎巴嫩停火協議基本得以維持，但真主黨和以色列卻互相指責對方違反了協議。

2024年10月11日，黎巴嫩，圖為聯合國臨時維和部隊戰車行駛在以黎邊境附近黎巴嫩一處村莊內。（Reuters）

政府官員稱，以色列軍隊仍駐紮在先前佔領的至少一半的村莊。以色列一直在進行致命打擊，用他們的話說是為了反擊真主黨在南部重新集結或重新武裝的企圖，並對迫擊炮襲擊進行報復。

據以色列一名高級外交官稱，雙方一直在就延長1月27日的最後期限進行談判，以確保衝突不會重演。法國官員和一位元熟悉黎巴嫩談判情況的人士說，休戰期將會延長，以便黎巴嫩士兵有更多時間進行部署，真主黨有更多時間撤離到利塔尼河以北距邊境約30公里（19英里）的地區。

所有這些官員都要求匿名，反映了以色列和真主黨之間間接外交的敏感性。和哈馬斯一樣，真主黨也被美國認定為恐怖組織。此外，以色列和黎巴嫩沒有建立外交關係，在沒有調解人的情況下無法進行談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

