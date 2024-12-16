日記體影像捕捉2019年黎巴嫩一場革命　看社會變革下的親密與暴力

在馬格蘭候選社員 Myriam Boulos 的首本攝影專著《What’s Ours》中，她堅定不移地注視著黎巴嫩於 2019 年揭開序幕的革命，情感強烈的日記體影像如私小說般多方記敘人物，藉此側寫針對政府貪腐和緊縮政策的抗議，最後，全書以翌年 8 月發生的貝魯特港大爆炸災難餘波告終。

文：moom bookshop｜圖片來源： Myriam Boulos《What’s Ours》



Myriam Boulos《What’s Ours》（圖片來源： https://moom.cat/l/MwixFv）

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跳脫純粹複製事件或現場的紀錄形式，Boulos 捕捉朋友和家人在歡樂時光或抗爭期間的模樣，以人為稜鏡照見社會萬象；照片迸發的驚人活力和親密氛圍，在紛紛擾擾中都同樣光芒四射。處於公共空間的身體，在 Boulos 的鏡頭下化為生猛有力的攝影主題，一體兼具能動性與身不由己的矛盾情緒，即使面對怠忽職守又殘暴的國家，仍不畏亦不吝於在脆弱的處境中真情流露。

Myriam Boulos《What’s Ours》（圖片來源： https://moom.cat/l/MwixFv）

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「比起選擇，攝影對我來說更接近一種需求。」談及自己的攝影手法時，Boulos 如此形容：「有些事老是縈繞在我心頭，除了攝影以外，我想不出還能用什麼方法和這些念頭交手。」

Myriam Boulos《What’s Ours》（圖片來源： https://moom.cat/l/MwixFv）

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搭配描繪城市與社會經歷一場大變革的影像，《What’s Ours》也邀請專攻阿拉伯、穆斯林議題及全球女性主義的作家 Mona Eltahawy 撰文，為一張張尖銳而強硬，卻也飽含迫切心情的影像補上文字脈絡。本書出版後廣獲好評，《i-D》雜誌盛讚：「這本書用發人深省的激進手法鑿開一扇窗，讓我們看見過去十年來的貝魯特年輕人生命樣貌，從最浪漫的時刻到最暴力的瞬間盡在其中；而富含公共意義或私密至極的景象，也交織著輪番浮現。」

Myriam Boulos《What’s Ours》（圖片來源： https://moom.cat/l/MwixFv）

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Myriam Boulos 於 1992 年生於貝魯特，為黎巴嫩美術學院攝影碩士。由於在一個被戰火撕裂，而有待重新創造自我的國家長大，16 歲時，她開始用相機對貝魯特及當地人發問，其後也持續向自己在黎巴嫩社會中的身分及位置提出問題。Boulos 曾參與阿拉伯世界攝影雙年展、柏林攝影週、巴黎伊斯蘭文化中心舉辦的《C’est Beyrouth》等國際聯展，隨著 2014 年榮獲紫鏡頭獎，首場個人展覽也於翌年登場；除此之外，其作品亦散見於《光圈》、《時代》、《Vogue》、《FOAM》等著名雜誌。

（本文獲moom bookshop授權轉載，書籍詳情請參考原文，標題為編輯所擬，本文不代表藝文格物立場。）

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