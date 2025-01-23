援俄朝兵淪炮灰損失嚴重　BBC：上陣3個月約1000人陣亡

俄烏戰火未停，自朝鮮被指派兵援俄後，旗下部隊損失嚴重。英國廣播公司（BBC）引述多名不具名西方官員透露，北韓派出約1.1萬名士兵援俄，已有4000人在戰爭中陣亡、受傷、失蹤或被俘。截至1月中旬，約1000人已喪命。有軍官形容他們缺乏訓練，且得到來自俄軍官的關心少於俄軍官對本國士兵的關心，如同「炮灰（Cannon Fodder）」。



去年，朝鮮被指派出了最精銳特種部隊「暴風軍團」（Storm Corps），但訓練和裝備都不足。上述報導還引述前英國陸軍指揮官Hamish de Bretton-Gordon表示，這些部隊幾乎沒有受過訓練，由他們不了解的俄羅斯軍官帶領走上戰場，坦言這些士兵在戰火中「幾乎沒有生存的機會」。

報導稱，此一傷亡數字若獲證實，朝鮮軍隊恐難持續援俄。目前還不清楚朝兵的傷員在哪裡接受治療，也不清楚何時會補充兵力。

2025年1月11日下午7時，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）在社交平台X（舊稱Twitter）發文，稱在庫爾斯克地區抓獲了2名受傷朝鮮士兵，並送往基輔，目前他們正與烏克蘭安全局取得聯繫。（X/ @ZelenskyyUa）

烏克蘭此前在戰場上俘虜朝兵，據稱他們以為赴俄羅斯受訓而「不是參戰」，隨後獲韓國證實。報道引述韓國情報機構，指援俄朝軍缺乏對現代戰爭理解，好容易成為烏克蘭無人機的目標。

報道又指，上陣朝兵去年10月投身俄羅斯境內的庫爾斯克作戰後，一度減緩烏克蘭攻勢，令烏克蘭聲稱的佔據最多時的近千平方公里面積土地減至數百平方公里。