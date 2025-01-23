特朗普圈子爆內鬥？　Elon Musk向AI計劃潑冷水　質疑軟銀沒錢

全球首富馬斯克（Elon Musk）罕有地向美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）發布的第一個重大科技項目「潑了一瓢冷水」。



1月21日，特朗普宣布美國開放人工智能研究中心（OpenAI）、日本軟銀集團、美國甲骨文（Oracle）公司將聯手打造一個名為「星際之門」（Stargate）的項目，初步投資1000億美元（約7790億港元）在美國建設支持人工智能（AI）發展的基礎設施，並計劃在未來4年內擴展至5000億美元（約3萬8948億港元）。

圖為2025年1月21日，美國新任總統特朗普（Donald Trump）在白宮公布AI基建計劃。甲骨文（Oracle）聯合創辦人艾利森（Larry Ellison）、軟銀行政總裁孫正義、OpenAI行政總裁奧爾特曼（Sam Altman）出席。（Reuters）

但在OpenAI發布這一消息幾小時後，馬斯克在官宣帖下寫道，「他們實際上沒有錢」，並稱他有權威證據表明，「軟銀擔保額遠低於100億美元（約779億港元）。

美國《紐約時報》22日指出，馬斯克是特朗普最親密的顧問之一，將領導一個旨在削減國家預算的機構，這一回是他與特朗普政府的首次公開分歧。該報稱，對於任何高級政策官員來說，質疑總統大肆吹噓的項目是一個不尋常的舉動。

馬斯克23日還用自己的賬號轉發了投資人貝克（Gavin Baker）的帖子。該帖子寫道，「星際之門」是一個好名字，但5000億美元（約3萬8948億港元）是一個荒謬的數字」，除非軟銀出售他們的一些資產，「否則沒有人應該認真對待它」。

但是，兩名知情人士告訴《紐約時報》，「星際之門」已經擁有1000億美元（約7790億港元）的資金，馬斯克的說法不屬實。

另一位消息人士也對美國有線電視新聞網絡（CNN）表示，軟銀的資產負債表上有243億美元（1893億港元）的現金，他願意承擔更多債務來為該項目提供資金。該消息人士稱，甲骨文的資產負債表上有110億美元（約857億港元）的現金，OpenAI最近宣布從新一輪的風險投資中獲得了超100億美元（約779億港元）。

據美國《國會山報》報道，阿聯酋新建的AI投資基金MGX、美國微軟公司、美國英偉達公司和英國晶片設計公司安謀（ARM）也參與了合資企業。

在美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）23日的節目中，微軟公司行政總裁納德拉（ (Satya Nadella）被問及「星際之門」時表示，「我並不特別了解他們投資的細節」，「聽着，我只知道，我的800億美元（約6232億港元）是沒問題的」。

OpenAI和甲骨文沒有立即回應CNBC的置評請求。軟銀拒絕置評。

「美國民眾應該相信特朗普總統和那些行政總裁的話，這些投資正在來到我們偉大的國家，美國的就業崗位也隨之而來。」白宮新聞發言人卡萊維特（Karoline Levitt）22日駁斥了馬斯克的言論，她告訴美國霍士新聞（Fox News），特朗普對AI基礎設施的投資「感到非常興奮」，「美國需要利用這一點，因為我們的對手，如中國，在這一領域非常先進」。

美國總統特朗普（Donald Trump）1月21日宣布，多家科技巨企合共投資5000億美元，發展人工智能基礎建設。不過，未有參與計劃的美國富商馬斯克（Elon Musk）公開潑冷水，質疑這些企業沒這麼多資金，其中Open AI的負責人奧特曼（Sam Altman）就反駁馬斯克的講話，並希望對方以美國利益為優先考慮。（網絡圖片）

OpenAI行政總裁奧特曼（Sam Altman）直接在馬斯克的帖子下回應道，「錯了，你肯定清楚。想來參觀已經在建的第一個中心嗎？」，「我意識到對國家有利的東西並不總是對你的公司最有利的，但在你的新角色中，我希望你主要把（美國國旗）放在第一位」。

一直以來，馬斯克與奧特曼的關係都非常緊張，基本上處於「一觸即發」的狀態。

OpenAI成立於2015年，馬斯克與奧特曼均是聯合創始人。據悉，「OpenAI」這個名字出自於馬斯克之手，因為他希望打造一個開源的、非營利性的公司。但到了2018年，馬斯克突然徹底退出OpenAI，還停止了對其的資金援助。有媒體報道稱，他在離開前十分氣憤，用「你們都是一群蠢貨」問候了OpenAI團隊。

2023年，馬斯克成立了人工智能公司xAI。去年初，馬斯克起訴OpenAI及奧特曼等人，稱他們違背了該公司最初的使命，即為人類福祉而非利益開發人工智能，一直將其最先進的人工智能模型GPT-4的設計「完全保密」。

2025年1月20日，富豪馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）參加典禮集會時發表講話。（Reuters）

過去幾個月裏，馬斯克和特朗普的關係越來越密切，是特朗普在2024年大選中最大的資金支持者。

《紐約時報》稱，馬斯克捐贈了超過2.5億美元（約19.47億港元）來支持特朗普去年的競選。在過渡期間，馬斯克一直租住在海湖莊園的別墅小屋中，積極參與政策會議，無處不在地陪在特朗普身邊——帶特朗普觀看太空探索技術公司（SpaceX）的發射，參加特朗普的新年前夜派對，出現在20日的就職典禮上等等。

對於「星際之門」項目，特朗普說「這對我來說是一件非常大的事情」，「我認為這將是一件非常特別的事情」。彭博社稱，馬斯克對特朗普這一項目的公開質疑，暴露了白宮早期的內部裂痕。

「馬斯克是一個行走的利益衝突。」美國進步派智庫「公共公民」（Public Citizen）政府事務遊說者霍爾曼（Craig Holman）說，「歷史上的人們都試圖影響政府，但他如此獨特的是他與特朗普的親密友誼，以及他受政府合同、稅收和其他公共政策影響的業務範圍」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

