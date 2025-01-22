納粹禮風波｜德總理：言論自由不適用極右翼　馬斯克：傻瓜朔爾茨

億萬富豪馬斯克（Elon Musk）1月20日出席總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）就職典禮上，作出令人聯想到納粹敬禮的手勢。德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）1月21日回應稱，不支持言論自由適用於極右翼的觀點。



圖為2025年1月21日，德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）在瑞士達沃斯出朗的第55屆世界經濟論壇(WEF)並發表講話。（Reuters）

朔爾茨在出席達沃斯世界經濟論壇時，被問及有關馬斯克的手勢問題。他回應稱，在歐洲和德國都有言論自由。每個人都可以說自己想說的話，包括億萬富翁。但如果是支持極右翼，則不能夠接受。

馬斯克20日上台發表演說稱，要把新成立的政府效率部（DOGE）送上火星，同時做出一個右臂伸直敬禮的手勢，被質疑像納粹敬禮。

針對外界的批評，馬斯克稱是「無謂」攻擊，並反擊朔爾茨的說法。他21日X在發帖稱，「傻瓜朔爾茨真可恥」，並轉發另一位用戶分享的短片，顯示朔爾茨在世界經濟論壇發表講話的影片。

馬斯克此前曾在X上攻擊過朔爾茨，稱對方是一個「無能的傻瓜」，應在德國聖誕市場發生恐襲後辭職。他近日積極支持極右翼德國選擇黨(AfD)，也引發德國政壇猛烈批擊。