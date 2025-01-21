特朗普揮劍跳YMCA　馬斯克同步「魔性舞姿」 | 有片

以YMCA揮拳舞步著稱的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在1月20日舉辦的總司令舞會（Commander in Chief Ball）揮動着準備用來切蛋糕的劍起舞，極之詼諧。同日，富豪馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）演講前的魔性舞姿同樣惹人注目。



特朗普在總司令舞會的切蛋糕儀式上，除了其招牌的揮拳舞蹈動作外，還增添了新的節目：揮着劍伴隨熟悉的《Y.M.C.A.》歌曲起舞。

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一直支持特朗普競選的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）20日在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）集會的演講台上也激情起舞。他隨後在社交媒體X上發佈了自己演講的全程。