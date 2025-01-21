特朗普揮劍跳YMCA 馬斯克同步「魔性舞姿」 | 有片
撰文：張涵語
出版：更新：
以YMCA揮拳舞步著稱的美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在1月20日舉辦的總司令舞會（Commander in Chief Ball）揮動着準備用來切蛋糕的劍起舞，極之詼諧。同日，富豪馬斯克（Elon Musk）在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）演講前的魔性舞姿同樣惹人注目。
特朗普在總司令舞會的切蛋糕儀式上，除了其招牌的揮拳舞蹈動作外，還增添了新的節目：揮着劍伴隨熟悉的《Y.M.C.A.》歌曲起舞。
+6
一直支持特朗普競選的億萬富豪馬斯克（Elon Musk）20日在華盛頓第一資本體育場（Capital One arena）集會的演講台上也激情起舞。他隨後在社交媒體X上發佈了自己演講的全程。
+5
特朗普就職日頒令 推遲執行TikTok禁令 北京促提供公平營商環境Barron Trump高富帥風頭直逼特朗普 護膚之道每日用魚子醬敷面？特朗普孫女｜Kai Trump水晶裙驚艷 伊萬卡13歲女身高直迫母親特朗普就職｜梅拉尼婭黑白裝扮引熱議 網民：Cosplay漢堡神偷？特朗普就職｜第一千金伊萬卡一天連換兩套禮服 展現個人時尚品味