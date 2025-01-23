韓圜貶值吸引中國消費者掃貨　留學生通宵排隊代購LV

去年年底韓國總統尹錫悅發動戒嚴令，引發經濟地震，韓圜匯率近來一直下跌。韓國一度成為中國消費者的新寵兒，更有在韓留學生嗅到商機，前往LV店外大排長龍，充當代購搶買「筍嘢」。



此前報道顯示，12月19日韓圜匯率盤中下跌1.5％，1美元可兌1460.2韓圜，是2009年3月以來最低點。韓圜匯率一蹶不振，但也吸引了外國遊客在韓購買奢侈品。

圖為面值50000韓圜的紙幣。（Reuters）

內地《封面新聞》報道，當韓國年輕人湧入中國上海街頭進行觀光的同時，在韓中國留學生也紛紛去代購LV等奢侈品。

2024年12月以來，韓圜匯率持續走低，許多中國留學生和代購到韓國各地LV門店排隊，打算購買奢侈品。（小紅書）

報道引述一名代購表示，由於許多消費者光顧，最近韓國LV門店一天放出50個預約號碼，有時要排隊到第二天才能購買：「最近韓元匯率好，國內消費者購買奢侈品的需求增大，特別是網傳18日LV即將漲價，許多人想在此之前買到過年背的新包。」

考慮匯率差加上退稅，韓國LV小包能比國內便宜1千到2千人民幣，大包便宜3千到4千。據稱因排隊時間過長，有人受不了，已經有代購將搶購到的包包賣給了同行。