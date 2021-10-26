CHANEL｜一年只能買一個？韓國香奈兒實施手袋限購令　打擊代購業

世界各國逐漸控制COVID-19疫情，生活也漸漸趨向往常步調，此時一定要做點讓自己開心的休閒活動，像是好好逛街、入手心愛的時尚精品。當各大品牌業者準備迎接「報復性消費潮」的時候，法國Chanel香奈兒卻反其道而行，特別針對全球奢侈品第七大市場——韓國宣布新的銷售政策，除了限制熱門包款的購買數量，消費者一年內還不得購買兩件以上相同的產品。目前香奈兒韓國拒絕證實其他國家是否也會實施限購令，可以確定的是未來若推行至全球，勢必將為代購產業帶來極大衝擊。



2021已三度提高價格

疫情似乎加劇了人們對海外旅遊的渴望，對奢侈品的渴望，像是鄰近的韓國，2020年已經成為奢侈品全球第七大市場，預計2021年將超過1230億美元，二手市場預計達到60億美元。香奈兒為了防止「轉售」行為，2021年在韓國頻繁漲價，從2月、7月和9月三度提高熱門商品價格，但死忠粉絲似乎並不在意，甚至凌晨排隊掃貨。排隊的人越多，對於沒有時間的人來說，更可能會選擇從代購入手，而二手市場價格也將進一步上漲。

口蓋包每年只能買一個

為了更多顧客能以固定價格購買產品，2021年10月香奈兒祭出更嚴格的措施，宣布最受消費者喜歡的包款「口蓋包Classic Flap Bag」和「手把口蓋包Coco Handle」，每一位顧客每年只能各買一個，從當月開始實施。想要改買其他錢包、皮夾等小型皮件商品的話，香奈兒同樣制定了新政策，限制每位消費者於一年內不得購買兩件以上相同的產品。

其他國家尚未實施

香奈兒並不是唯一一個限制消費者購買量的奢侈品牌，像是Hermès愛馬仕、Rolex勞力士也有類似的規則。根據韓國媒體報道，香奈兒並未回答「每人每年一袋」的規定是否也適用於其他國家，目前日本、台灣都還沒有相關消息傳出。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：一年只能買一個 香奈兒韓國實施包包限購令】