緬北電騙｜緬甸政府：15個月遣返5.3萬中國人　需鄰國合作打擊

東南亞電騙近期又有死灰復燃之勢，引起多國關注，矛盾直指電騙園區所在地的緬甸政府。緬甸軍政府旗下的國家管理委員會1月20日發表公告，交代政府打擊詐騙集團的工作及成果，表示在過去15個月以來，已遺返超過五萬名非法移民，其中包括53,388名中國人，並於過去約三年間救出逾千名外國人。國管委指，在緬甸從事詐騙的集團主腦並非緬甸人，而是「非法外國人」，但沒有表明具體來自哪個國家。



緬甸華文傳媒《金鳳凰報》21日引述國管委公告報道，交代了克倫邦妙瓦底-水溝谷和KK 園區等詐騙罪案溫床的基建背景。公告指，水溝谷 2016年開始進行商業項目建設，目的是開展經濟活動，促進地區發展，但後來有報道該區存在非法活動而暫停建設工程。

公告稱，這些地區的電力、網絡連接等詐騙基礎條件，並不是從緬甸境內獲得，而是從其他國家獲得，而且大部份基礎設施和投資都是由外國組織投資。至於從事網絡詐騙和網絡賭博的人均非緬甸人，而是非法外國人，他們瞄準執法機構和行政官員難以完全控制和限制的地區下手。

緬甸軍政府旗下的國家管理委員會1月20日發表公告，交代政府打擊詐騙集團的工作及成果，表示在過去15個月以來，已遺返超過五萬名非法移民，其中包括53,388名中國人，並於過去約三年間救出逾千名外國人。國管委指，在緬甸從事詐騙的集團主腦並非緬甸人，而是「非法外國人」，但沒有表明具體來自哪個國家。（網絡圖片）

網絡詐騙和網絡賭博於2015年始於國外，并於2019年傳入緬甸。公告指，由於從事網絡詐騙和網絡賭博的人并非緬甸人，而是非法外國人。因此，鄰國需要通過積極合作，共同打擊這些犯罪活動。此外，實施網絡詐騙和賭博的人看準執法機構和行政官員難以完全控制和限制的地區下手。

緬甸政府查明了居住在邊境地區的非法移民，并於2023年10月5日至2025年1月13日期間往中國遣返53388人、越南1149人、泰國648人等對共計55711人，現時仍就這些詐騙犯罪行為持續進行調查。

緬甸軍政府旗下的國家管理委員會1月20日發表公告，交代政府打擊詐騙集團的工作及成果，表示在過去15個月以來，已遺返超過五萬名非法移民，其中包括53,388名中國人，並於過去約三年間救出逾千名外國人。國管委指，在緬甸從事詐騙的集團主腦並非緬甸人，而是「非法外國人」，但沒有表明具體來自哪個國家。（網絡圖片）

從2022年至今年1月19日，應東盟成員國、亞洲、歐洲、中國和南非地區等38個國家的要求，緬甸國管委拯救了1292名陷入網絡賣淫和賭博活動的外國人並遣返回國。從事網絡詐騙和網絡賭博的人不是普通人，而是由在各自國家犯下罪行並在逃亡的犯罪分子牽頭經營。因此，必須查明肇事者並采取行動，同時，必須對包庇他們的人也採取行動。

公告又指，緬甸政府正與國際組織密切合作，展開調查并采取行動，同時也敦促地方組織和國民向有關部門舉報任何有關網絡詐騙的信息，将打擊非法網絡賭博作爲國家責任，共同努力打擊。