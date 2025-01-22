緬甸詐騙｜應該出兵反恐？　緬甸對中國有四大地緣戰略價值

作者曾提出中國要將所謂的「電信詐騙」重新定性為恐怖主義，建設國家派軍隊反恐並駐軍緬北，其實並不是一時衝動，而是除了解救被恐怖主義組織和恐怖分子綁架、囚禁、虐待的中國人之外，還有更深遠的戰略規劃…



作者：李光滿，昆侖策研究院

緬甸對中國地緣戰略的重要性，除了朝鮮半島和巴基斯坦，恐怕就是緬甸了。朝鮮半島對中國的重要性，除了美國有駐軍之外，最主要的還在於日本。數百年來的歷史證明，在中日之間，誰控制了朝鮮半島，誰就掌握了中日鬥爭的主動權和主導權。因此我們寧願打一場慘烈的抗美援助戰爭，也要將美國勢力擋在三八線以南。

巴基斯坦位於中國與中亞、中東、波斯灣之間的關鍵區域，是中國打破馬六甲之困的重要通道，也是中印鬥爭的一個抓手和緩衝。如果我們失去巴基斯坦，就會失去陸上通往伊朗、中東的通道。

巴基斯坦位處中國、中亞、中東、波斯灣之間的關鍵區域，對中國地緣戰略具重要價值。（Google Map）

而緬甸則是中國主導和融合中南半島、突破馬六甲之困、直插印度洋的關鍵區域，其重要性遠超東盟其他國家。為什麼這麼說呢？

第一，看地圖可知，緬甸是印度與東南亞之間的重要屏障，印度如果突破了緬甸，那麼印度的影響力將會進入整個東南亞地區，如果被阻止在緬甸以西，那麼印度的影響力就只會限制在南亞而無法到達東南亞，就無法對中國西南地區、南海及與東盟之間的關係產生影響和破壞。

緬甸是中國主導和融合中南半島、突破馬六甲之困、直插印度洋的關鍵區域。

現在印度經濟正在快速發展，印度國力正在快速崛起，未來十年其經濟總量將會超過德國和日本成為世界第三。而印度與中國是有重大領土爭端的鄰國，甚至中國還在1962年印度侵犯中國領土時發動了一場對印自衛反擊戰。未來印度將會是中國在亞洲最主要的競爭對手甚至是主要的衝突爆發源。

為了進入東南亞，印度在本世紀初策劃了一個連通印度、緬甸、泰國的印緬泰三邊公路項目，總里程1360公里，2012年開始動工，在印度和泰國境內的項目已經完成，只有緬甸境內項目因緬甸政局動盪而延遲或停工。如果這一項目完成，印度就成功打通了從印度本土到中南半島的運輸通道，其影響力必然進入東南亞。

隨着中國的崛起，東南亞或者說東盟的戰略地位對中國越來越重要，現在東盟已經超過歐盟、美國成為中國第一大貿易伙伴，中國與東盟在交通、政治、經濟、貿易、金融、文化等方面越來越緊密地聯繫在一起。

緬甸｜仰光：圖為2021年6月2日，緬甸仰光一所學校前有一批家長在等待他們的子女出來。（Reuters）

目前美國、日本的勢力在東南亞仍然存在，一直在東盟進行滲透和破壞活動，以削弱中國在該地區的影響力。隨着印度國力的不斷增加，印度對東南亞的覬覦和滲透將不可避免，中印在東南亞的爭奪和衝突也將會越來越激烈。

回頭再看緬甸，緬甸正處於印度和東南亞的前沿位置，印度影響力要想進入東南亞首先是也必然是進入緬甸，印度勢力一旦進入緬甸就會對中國的東南亞地緣政治產生嚴重負面影響。基於此，中國強化對緬甸的影響力是中國崛起和維護中國在東南亞地緣政治安全的必然之舉。

第二，緬甸面向印度洋，雖然泰國和馬來西亞也都在馬六甲海峽印度洋一側出口，但由於這一段都在印度的安達曼群島和尼科巴群島的控制範圍內，並不能真正解決影響中國國家安全的馬六甲之困。而真正面向印度洋、能夠解決馬六甲之困的是西部面向印度洋的緬甸。

因此對中國來說，要想真正破解馬六甲之困，就必須長期經營緬甸，在緬甸方向實現重大突破。唯有如此，才能真正打破美國通過新加坡扼守馬六甲海峽的戰略威脅，解除中美之間爆發衝突或中國因解決台灣問題而遭到美國封鎖馬六甲海峽、切斷中國能源供應通道的重大風險。

正是意識到這一點，中國本世紀初開始與緬甸共同興建從緬甸皎漂港到中國廣西貴港、雲南昆明並延伸到重慶的天然氣、石油輸送管道，中緬天然氣管道和中緬石油管道分別於2013年和2017年建設成投運，截至到2024年底，輸送原油超過一億噸，成為中國能源多元化佈局的重要通道之一。這條通道對滿足我國西南地區石油、天然氣供應發揮了重要作用，而且我國對經緬甸進入我國西南部的能源需求日益增加，目前的管道供應量遠遠無法滿足我國需要，急需增加通道和輸送量。

然而由於緬甸政局不穩，社會混亂，地方割據武裝衝突不斷，中緬能源管道的安全時常受到威脅。維護緬甸政局穩定、恢復中緬能源通道沿線政治和社會秩序、維護中國國家安全和能源安全已迫在眉睫。

緬甸詐騙營區位於克倫邦水溝谷經濟特區，由地方民族軍隊控制，柬埔寨籍華人佘智江透過香港公司營運。（亞太國際宣傳片）

第三，東盟經濟正在與中國經濟融合為一體，中國產業向外轉移的最大承接地是東盟地區。2023年中國與東盟的貿易額達到6.41萬億元人民幣或9117億美元，佔中國外貿總值的15.4%，超過歐洲和美國，成為中國最大貿易伙伴。其中越南16185.7億元，馬來西亞13383.4億元，印尼9804.7億元，泰國8874.3億元，新加坡7617.4億元，菲律賓5051.8億元，與緬甸貿易額則是多少呢？說出來大家可能都不信，只有209億美元約1500億元，不到泰國的五分之一、菲律賓的三分之一。

這裏我們要注意，緬甸面積67.85萬平方公里，在東盟排在印尼之後的第二位，人口5400萬，排在印尼、菲律賓、越南和泰國之後的第五位，但緬甸2023年的經濟總量卻只有700億美元左右，排在前面有印尼、越南、泰國、馬來西亞、新加坡、菲律賓，排名最高的是印尼1.4萬億美元，最低是馬來西亞4000多億美元。

與這些國家相比，緬甸呈斷懸式落後。這樣一個面積大、人口多、經濟落後而又是中國重要鄰國的國家，非常需要融入中國經濟大循環。正是國家分裂、部落割據、社會矛盾導致經濟落後，經濟落後又反過來加劇了國家分裂、部落割據和社會矛盾，這必然對中國邊境安全和國家長遠利益不利。

緬甸人均GDP還低於老撾及柬埔寨。(Google/World Bank)

在緬甸恢復政治秩序、促進經濟發展、提高人民生活水平是我們需要做的。中緬之間有着經濟互補的需要，緬甸有豐富的能源、礦產資源，而且與中國相鄰，易於開發運輸，這不僅能夠給中國帶來重大價值，而且能夠快速提高緬甸經濟水平和人民收入，只有中緬加大經濟合作，才能從根本上改變緬甸的社會安全狀況，如果我們不搶先進入，以後印度和其它域外國家如日本就可能進入了。

第四，當前中美在南海和東南亞的鬥爭十分激烈，美國一直在東南亞進行政治滲透，包括對緬甸的政治滲透和政治干涉，今天緬甸的亂局就與美國的干涉有關。還有菲律賓，除上屆總統杜特爾特（Rodrigo Duterte）外，杜特爾特之前的阿基諾三世（Benigno S. Aquino III）、現任小馬科斯（Ferdinand R. Marcos Jr.）都是極端親美反華分子，現政府已重新對美開放軍事基地，美國已重新在菲律賓駐軍。

中緬之間的國境線長達2186公里，如果與中國擁有這麼長國境線的鄰國政治不穩甚至被域外國家所利用，那麼必然對中國的國家安全構成嚴重威脅和重大隱患。

中國與緬甸之間邊境長達2186公里。綠色部分為雲南省，成為緬北地區詐騙團夥拐賣人口的必經之路。（香港01製圖）

中國絕不能讓緬甸成為第二個菲律賓，這將成為中國未來一段時間內的重要外交和政治方向。除了與緬甸保持正常友好關係，還應該強力介入穩定緬甸政局，甚至可以通過一定形式扶持一個親中國的政權，這不僅對中國有利，也對緬甸有利。

鑑於以上四個方面的原因，當前又出現專門針對中國公民的大規模恐怖綁架、囚禁、虐待事件，加上緬甸政府無力解決中國國家安全和公民人身安全的重大關切，因此中國應利用這一機會，果斷出兵緬甸，除了徹底剷除發生在緬甸的針對中國公民的綁架、囚禁、虐待的嚴重恐怖主義事件之外，還要在緬北地區駐軍，甚至可以實行一定程度的軍管，對該地區實行全面的社會改造，幫助這些地區恢復社會秩序，徹底剷除對中國影響極惡的販毒、綁架、電詐等公害和毒瘤，確保中緬石油天然氣管道安全。

2024年8月14日，緬甸領導人敏昂萊在內比都會見中共中央政治局委員、外交部長王毅。（中國外交部圖片）

與此同時，中國應該加大與緬甸經濟合作，幫助緬甸復興經濟，加大與緬甸之間的能源和礦產開發合作，加大緬甸境內水電開發合作，修建中緬鐵路，全面復興緬甸經濟，提高緬甸人民生活水平，使緬甸全面融入中國經濟圈，造福兩國人民。

因此，當我們說要向緬甸派兵清剿恐怖主義組織和犯罪、在緬甸駐軍時，很多人並不理解其重大的地緣戰略意義。緬甸面積67.85萬平方公里，比我們的雲南和廣西加在一起還要大，人口有5000多萬，這樣一個大國經濟總量卻只有七百億美元左右，是一個非常有發展潛力也急需發展的國家。對這樣一個國家，我們一定要採取一些非常規手段，敢於強力介入，這是一件對緬甸也對中國都有重大戰略意義的事。

對於有些具有戰略意義的事，我們要超前謀劃、及時佈局、主動作為，要敢於決斷，既要着眼於未來，又要防患於未然，不能以不干涉他國內政而不作為、不主動作為。

本文轉載自「昆侖策網」

