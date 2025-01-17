緬甸詐騙｜中國為什麼不能出兵妙瓦底？

最近「演員王星被電詐緬甸」的事不斷衝上熱搜，現在都2025年了，只要稍微帶點腦、看過幾次電詐宣傳，就基本能夠分辨是非或者避免前往某些國家。再不看一看電詐電影《孤注一擲》，至少能了解下緬甸電詐集團是如何將人騙過去。

在《孤注一擲》裏，升職失敗的張藝興，收到一家新加坡公司雙倍高薪挖他當高管的郵件，然後說去新加坡需要在泰國曼谷轉機，公司安排了人在機場接他，他在曼谷上車後就被一頓打，套上頭罩運到緬甸電詐園區。

金晨因為在國內的模特事業不順，一名多年未見的閨蜜突然開着豪車出手闊綽地出現，閨蜜告訴金晨她在泰國投資一家合法的賭場，現在需要高薪聘請幾名美女荷官，工作很簡單，每天就是發發牌，工資一個月10-15萬，工作不開心，隨時可以走。然後心甘情願地去了電詐園區，到地方之後才知道根本無法離開。

《孤注一擲》裏面電詐集團誘騙張藝興和金晨的手段，與這次誘騙演員王星的手段幾乎如出一轍，我猜，演員王星在之前肯定沒有看過這部電影。

1月7日，王星獲救返回泰國。（微博@泰國網）

至於為什麼緬甸還有電詐集團、為什麼不能斷水斷電、中國為什麼不能派警察或者直接出兵掃平緬甸電詐園區，還有網友說，不能派出轟20直接炸平緬甸電詐園區嗎？不然研製六代機有啥用？

我們今天就來再次專門講一講，緬甸問題並不那麼容易解決。

一

首先是，為什麼緬甸還有電詐集團？中國去年不是已經嚴厲打擊過了嗎？

這就要先弄清楚，中國打擊的是靠近中國邊境的緬甸北部電詐園區，演員王星被騙去的妙瓦底（Myawadyy, 又譯苗瓦迪）屬於緬甸東南部，靠近的是泰國邊境，緬北和緬南距離數百公里。

妙瓦底緊貼泰國邊境，距離泰國湄索機場僅12分鐘路程，你從機場出來打個黑車去酒店，可能在車上玩會手機的時間，一抬頭自己已經從泰國被送到緬甸電詐園區了。

緬甸這個國家類似於民國時期的軍閥混戰，緬甸政府只控制了中部和幾個大城市，其他地區都被各式軍閥佔領着，不僅不聽從緬甸政府的管理，還聯合起來進攻緬甸政府，天天打仗。

緬甸一直處於軍閥混戰狀態

不論是緬北還是妙瓦底，實際上大部分緬甸政府根本管不了，有些則與政府軍有利益。這就像1930年的蔣介石要求閻錫山裁軍，閻錫山名義上屬於國民革命軍，實際上壓根不聽你的，還反向要求你通電下野。

2023年，針對中國人的電詐越來越猖狂，中國忍無可忍決定嚴厲打擊緬北電詐集團，要求緬甸方面立刻剷除電詐，否則中國將會出手。

緬北的幾支軍閥武裝以此為藉口，扯虎皮舉王旗，喊着打擊電詐的口號向電詐地區進攻，其中果敢同盟軍快速攻佔多個城鎮，緬甸政府和被攻擊的軍閥就馬上將自己地盤裏的電詐分子全部清除，希望雙方能夠停戰，先後移交給中國數萬涉詐人員，幾個電詐集團頭部也被逮捕或死亡。

到去年年初，緬甸國防部副部長都因涉嫌參與緬北電詐被調查，緬北電詐集團已經基本被全部剷除了。

但是演員王星被騙去的緬南妙瓦底，就是另外幾支克倫軍閥的控制區了，這片地區去年一直在打仗，從網上可以看到很多當地戰況報道，中國外交部也曾提醒中國遊客不要前往該地區。

在2022年時，全球反詐組織曾經稱，妙瓦底是東南亞電詐犯罪最猖狂的地區。妙瓦底分為北中南三個片區，分別是亞太城、市區、KK園區，由三股軍閥勢力控制，這三個片區裏有數十個電詐園區，從事電詐的人口高達30萬，受害者主要來自馬泰越國、中國大陸和中國港台人。

2023年8月，泰國警方發布數據，每年大概有7萬名華人從泰國被販賣到了緬甸的妙瓦底鎮，相當於平均每天有將近200人被賣過去。2025年1月失蹤的演員王星只是數萬人的其中之一。

泰國湄索警察局公布了一張疑似王星的近照，照片裡的他剃了頭髮，穿著一身白色運動服，腿上有紅斑。原文網址: 王星曝光被賣豬仔細節：被剃頭並與50個中國人同囚 強迫練打字 | 香港01 /article/1091856?utm_source=01articlecopy&utm_medium=referral

沒有一個統一的政府，面對形形色色的軍閥和躲藏在各處的電詐分子，想要徹底清除緬甸境內的全部電詐集團，目前來看基本是不可能的。掃除緬北，得益於它靠近中國邊境，中國可以對緬北經濟封鎖來施壓，讓緬北軍閥自己除掉電詐。

但是距離中國數百公里外的緬甸其他地區軍閥，可就沒那麼聽話了。2023年中國緬甸聯合打擊電詐行動時，曾想將妙瓦底連同緬北一塊掃除，沒多久妙瓦底的警察局就遭到無人機炸彈襲擊，炸死了5名警察，可見當地電詐園區和它的背後勢力根本不懼怕緬甸政府。

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 EUSI

二

能不能斷水斷電？

早在2023年6月份左右，泰國政府就曾強行切斷了泰緬邊境妙瓦底鎮的電力供應，更是「重點關照」當地臭民昭著的KK園區及其周邊地區，導致電詐園區一度停工，附近居民生活也一度受到影響。

至於具體斷電原因眾說紛紜，一說是，泰緬政府電力供應合同到期，緬甸政府拒絕續簽合同；另一說則是泰緬兩國此舉是為了打擊妙瓦底的電信詐騙活動，泰國電力局是在緬甸政府要求下才切斷電力。

無論斷電原因是什麼，但是此次斷電中側面反映出了緬甸面臨的嚴重缺電問題，整個國家的電力供應尤其是偏遠邊界地區對於外國有很強的依賴性。緬甸很多邊境地區的供電都是由中國和泰國提供的。

因此，網上才有了利用斷電手段打擊緬北電詐集團這一說。斷電確實可以一定程度上暫停電詐園區的工作，但並不能真正剷除電詐。

2024年11月25日，39人從緬甸苗瓦迪交克山附近，逃亡到泰國湄索。（緬甸媒體News Eleven圖片）

一方面，緬甸大型詐騙園區基本上都自帶發電機組，如果採用短時間斷電，電詐組織依舊可以利用發電機供電從事詐騙犯罪活動，根本無法對其形成有效打擊。

實際上也是如此，在泰國電力局切斷了KK詐騙園區的電力後，並未對KK園區正常運轉造成多大影響，園區內依舊燈火通明，首先遭殃的反而是周邊民眾。

而如果採用大規模長時間的斷電，又勢必會對緬甸當地普通民眾的生活造成嚴重影響，損害兩國信任與合作，顯然不可取。

斷網與斷電類似，斷掉手機卡銀行卡也不現實。

手機卡都需要實名登記，但市面上仍大量存在不記名或者虛假記名手機卡，小部分來自於用戶實名到運營商開卡之後為了貪圖小利將電話卡進行販賣，也有部分利用竊取來的實名訊息進行登記。

大量的未實名以及虛假實名的電話號，在經由上游號商通過非法途徑收上來之後，再轉手賣到詐騙集團手中。

前段時間，央視法律節目《今日說法》欄目曾揭秘國一起「黑灰產」案，公安機關抓獲了與詐騙集團勾結的23名運營商「內鬼」，警方從犯罪嫌疑人手上查獲的電腦中恢復的手機號碼高達8000萬個！

央視節目《今日說法》曾報道，公安機關抓獲了與詐騙集團勾結的23名運營商「內鬼」，並從犯罪嫌疑人手上查獲的電腦中恢復的手機號碼高達8000萬個。

運營商內鬼通過簽訂虛假號碼池業務合同，騙過運營商內部審核，在運營商機房搭建服務器，非法侵入運營商短信系統，將接口提供給下游微信註冊商使用。

再通過運營商號碼池抽取空號資源，使用大量空號接收、發送短信驗證碼。

因此，如果按照部分網友所言，通過追查卡主姓名鎖定詐騙號碼，最終就會發現，要麼號碼尚未實名，要麼可能只是一個毫不知情的普通民眾。

總而言之，徹底清除緬北地區的電信詐騙集團，遠非斷電斷網這種簡單而又極端的手段就能夠實現的。

實際上，你能想到的辦法，中國警察早就想到了。

三

那麼還有人說，中國六代機都上天了，為啥不能派出轟20直接炸平電詐園區，或者派出警察或者軍隊救回被騙人員？

該案件曝光後影響重大。從此案中，也可以看出電詐集團犯罪活動背後，擁有一套完整販賣手機號、微信號等詐騙賬號的灰色產業鏈，且現代化程度相當之高。

發達的訊息技術使得虛擬電話號碼技術不斷翻新，更是增大詐騙電話追蹤難度。

在電詐集團一眾作案工具中就包括了GOIP，GOIP是一種虛擬撥號設備，能將傳統電話信號轉化為網絡信號，詐騙分子可以通過遠程操控撥打詐騙電話。

也就是說，通過這種設備，犯罪分子可以在境外接入國內的通信網絡，打詐騙電話，躲避警方順着電話進行倒查。

電詐團伙把緬北當作大本營，恰恰就是為了躲避我國的司法管轄，中國警察在國外沒有執法權，只能協助緬方抓捕，然後引渡回國判刑；而軍隊更是不能私自越境進入他國領土，否則就是侵略行為。

也就是說，只有緬甸政府同意，或是主動請求中國出兵緬北，解放軍才可以跨境作戰，甚至在幾十年前我軍兩次合法地進入緬北追殲國民黨殘餘，史稱「中緬聯合勘界警衛作戰」。

中國去年打擊緬甸北部電詐園，但KK園區所在的妙瓦底位於緬甸東南部、近貼泰國邊境，距離緬北地區相當遙遠。

當時中緬商議，解放軍可進入緬甸境內20公里剿匪，所以中國最高領導人下令軍隊嚴格注意不要越過20公里紅線：「誰越過紅線就殺誰的頭。」

所以就目前形勢，中國警察和軍隊是不可能越境剷除電詐園區的。

派出轟20炸平電詐園區則純屬想象很美好了，這不僅屬於私自入侵鄰國領空，侵犯別國主權，還是嚴重違反國際法的行為。炸平園區，還會傷及周邊無辜平民以及園區中被騙人員。

就算真要搞這種剷除行動，也不會說炸平園區，這太暴力了。

首先應該把這些電詐集團定性為恐怖組織，然後以打擊恐怖組織的名義要求緬甸同意入境進行聯合反恐行動，用衛星追蹤監視電詐園區人員的進出，投擲高精度激光制導炸彈定點清除電詐集團的高級負責人，就像美國導彈精準斬首伊朗將軍、以色列精準拆樓那樣，從源頭物理清除電詐。

王星最後能平安歸來，屬實幸運，絕大多數人在和平安全的國家待慣了以後，就會以為其他國家也是那麼安全。

本文轉載自公眾號「軍武次位面」