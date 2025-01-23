特朗普上任後首度受訪　暗諷拜登特赦所有人卻忘了自己｜有片

周三（1月22日），美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）受訪時指前總統拜登（Joe Biden）在卸任前特赦了「所有人」，卻錯誤地忘掉赦免自己。



特朗普接受霍士新聞專訪時指拜登是一切的起因，卻沒赦免自己：

特朗普在華盛頓接受《霍士新聞》專訪時表示：「拜登的顧問非常糟糕，有人建議他赦免所有人，但有趣的是，也許悲傷的是，他沒有特赦自己。如果你仔細想想，這一切都與他有關。」

周一，拜登赦免了弟弟詹姆斯（James Biden）等5名手足和姻親，去年更赦免了他的兒子亨特（Hunter Biden），以使他們免於牢獄之災，並表示這不代表他們有罪或者認罪。

2025年1月10日，美國華盛頓，圖為拜登在白宮發表講話。（Reuters）

特朗普表示自己不會特赦任何人，因為他的陣營沒有做錯任何事。但《獨立報》表示，特朗普2020年就赦免了女婿庫什納（Jared Kushner）的父親查爾斯（Charles Kushner）。查爾斯曾被判犯有非法競選捐款、逃稅和篡改證人罪，並被判處兩年監禁。

除此之外， 特朗普上任首日就特赦了1500名因2021年國會大樓騷亂而被定罪的人。