芬蘭前總統：中國應參與和平協議 約束俄方行為保障烏克蘭安全
撰文：劉耀洋
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芬蘭前總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）1月23日在英國倫敦受訪時稱，中國應該參與俄烏和平協議進程，一同向烏克蘭提供安全保障、約束俄羅斯未來的行為。
尼尼斯托於當地時間23日早上出席由英國「皇家國際事務研究所」（Chatham House）舉辦、關於歐洲安全的座談會。
尼尼斯托於會後受訪時稱，若中國能參與俄烏和平協議進程，中國也應保證俄羅斯會維持和平，以確保歐洲地區和平。他在座談會指出，所謂的安全保障，重點是必須確保俄羅斯不會再度對烏克蘭發動政擊，而中國亦可在這方面，發揮其對俄羅斯的影響力。
美國《新聞週刊》（Newsweek）同日報道，尼尼斯托也指出，新任美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）領導下的美國可能減少對歐洲安全的資源投入，北約的歐洲成員國有必要為此做好準備。
他表示：「我認為我們不應該擔心北約（在特朗普上台後）會以某種方式消失，但我們應該做好準備，明白在某個階段，美國將在減少其在歐洲的（軍事）存在。」
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