日本大久野島大批兔子死亡　警方拘一男涉踢兔子

日本警方星期四（1月23日）說，他們逮捕了一名踢兔子的男子。當局正在調查島嶼上70多隻兔子死亡的事件。



綜合法媒和《讀賣新聞》報道，事件發生在廣島縣竹原市忠海町的大久野島。那裏有1000多隻兔子自由嬉戲，被稱為「兔子島」。遊客們經常來給兔子餵食。

警方發言人表示，來自京都的堀田陸容周二（21日）因涉嫌踢兔子而被逮捕。據報道，這隻兔子後來死亡。

媒體報道稱，警方正在調查這名25歲的男子，以確定他是否也與11月底以來，島上發現77具兔子屍體的事件有關。

廣島縣竹原市的「兔島」大久野島深受遊客歡迎。（資料圖片）

環境辦公室說，他們去年11月26日至28日在島上發現13具兔子屍體，12月17日至18日發現19具兔子屍體，今年1月9日至12日發現45具兔子屍體，分散在全島各個地點。

環境辦公室指出，歷史上從來沒有出現過這麼多兔子同時死亡的情況。除了傳染病之外，還要考慮人為因素。

「兔子的死因可能是傳染病、寒冷天氣或人為因素，但目前尚不清楚。我們正在與獸醫和相關組織協商，調查原因，同時加強對情況的監控。」

一名來自熊本縣的49歲攝影師已在大久野島拍攝兔子約25年。自去年11月以來，他多次拍到腿部骨折、鼻子流血的兔子屍體。「我認為這是人類造成的。」

據其網站介紹，由於兔子的繁殖率很高，大久野島現已成為人們為家庭生育祈福的地方。

本文獲《聯合早報》授權轉載

