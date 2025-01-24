特朗普「忠粉」拉特克利夫獲確認執掌CIA　重申應對中國等威脅

美國參議院以壓倒性多數確認拉特克利夫（John Ratcliffe）出任中央情報局（CIA）局長，為特朗普（Donald Trump，又譯川普）的國家安全團隊增添又一名核心成員。



現年59歲的拉特克利夫是特朗普的忠實支持者，曾在其第一屆政府中擔任國家情報總監。他在參議院舉行的確認聽證會上強調，需要應對來自中國和其他美國對手的威脅。

彭博社報道，參議院周四（1月23日）以74票同意對25票反對的投票結果通過對拉特克利夫的任命，他是繼魯比奧（Marco Rubio）周一（20日）就任國務卿後第二位獲得參議院確認的特朗普提名人。

拉特克利夫（John Ratcliffe）1月23日宣誓出任中情局局長，副總統萬斯主持監誓。（Reuters）

拉特克利夫贏得參議院情報委員會領導層的支持，其中包括委員會民主黨高層、來自維珍尼亞州的沃納（Mark Warner）。拉特克利夫說，他領導下的中情局將進行客觀分析，保護僱員免受政治干預。他承諾「向當權者說真話」，並保護美國人的公民自由。

來自德州的拉特克利夫是對華鷹派，過去在特朗普遭到彈劾時大力聲援他，近期則公開批評拜登政府對中東衝突的處理方式。他15日對參議院情報委員會說，中情局應在中美兩個超級大國之間的競爭中發揮至關重要的作用。他說，向總統和決策層提供有關中國的最佳情報，對「維護和平及傳播繁榮的希望」至關重要。

拉特克利夫曾在上屆特朗普政府出任美國國家情報總監。（Getty Images）

他告訴委員會，對於中央情報局而言，了解美國的對手在人工智能、量子計算、高超音速和新興太空技術方面正在開發的能力，及他們在反間諜和監視上的創新比以往任何時候都更加重要。

本文獲《聯合早報》授權轉載

