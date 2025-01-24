美參院推進特朗普防長人選Pete Hegseth提名程序　料24日正式投票

美國參議院1月23日以51票贊成49票反對，勉強通過推進總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）提名國防部長人選海格塞斯（Pete Hegseth）的提名確認程序，為24日正式對其確認提名進行全院投票鋪平道路。



路透社23日報道，儘管海格塞斯多次因個人行為而陷入爭議，但除2名共和黨議員投票反對票外，其餘所有共和黨人都支持繼續推進提名程序，而所有參院民主黨人和無黨派議員都投票反對。

報道稱，參議院預計將於當時時間24日晚些時候，就是否確認海格塞斯的提命進行正式投票。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump）提名的國防部長人選海格塞斯（Pete Hegseth）在華盛頓國會大樓出席特朗普的總統就職典禮。（Reuters）

海格塞斯本月再度陷入新一輪爭議，其前弟媳丹妮爾（Danielle Hegseth）向參議院提交書面證供，指控他曾對前妻薩曼莎（Samantha Hegseth）施暴。薩曼莎甚至需要向身邊朋友提供「暗號」，好讓她能夠在擔心人身安全的時候向外求救。