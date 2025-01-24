Apple Watch部份錶帶遭控含可致癌物　蘋果發聲明強調經嚴格檢測

蘋果公司熱賣的Apple Watch問世近10年，不過部分錶帶近日被指含有毒化學物。美國加州聯邦法院本週受理一宗集體訴訟，指控蘋果公司虛假宣傳，並違反多項消費者法律，原因是未披露部份Apple Watch錶帶含有毒物質。蘋果公司則堅稱錶帶各項檢測指標符合監管要求，並在生產過程中已去除各種有害化學物質。



英國科技新聞網站The Register1月22日報道，蘋果公司2015年4月推出首款Apple Watch，自此熱銷全球。美國消費者近日發起的訴訟指控蘋果誤導消費者，因其並未披露智能手錶錶帶含有毒物質。

Apple Watch錶帶被指含PFAS 或透過皮膚吸收

據報道，該訴訟引用美國一項最新研究，指部份Apple Watch錶帶含有高含量的永久化學物（forever chemical）全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），這些物質被指可經皮膚吸收，可能導致健康問題，甚至致癌。

美國一項最新研究，指部份Apple Watch錶帶含有高含量的永久化學物（forever chemical）全氟烷基和多氟烷基物質（PFAS），這些物質被指可以透過皮膚吸收，可能導致健康問題，甚至致癌。（美國化學學會出版社網站）

報道指，PFAS是一種難以分解的化學物質，廣泛用於食品包裝、防水衣料、化妝品、鍋具塗層等家庭用品，在歐美是備受關注的持久性污染物。有科學研究證實PFAS與出生缺陷、前列腺癌、腎癌和睾丸癌等疾病有關。

訴訟引用的研究並未列明具體智能手錶品牌有發現使用PFAS，只提到檢測了蘋果、Nike、Fitbit和Google的智能手錶。

此案原告入稟加州北區法院，指控Apple Watch Nike的Sports Band、Ocean Band和Nike Sport Band等錶帶含有高水平的PFAS。

蘋果智能手錶（Apple Watch）。（網絡圖片）

蘋果公司則就「毒錶帶」集體訴訟案發聲明，強調Apple Watch錶帶各項檢測指標符合監管要求，並在生產過程中已除去各種有害化學物質，用家可安心配戴。

聲明指，用家可以放心，強調在Apple Watch出廠前，均經過嚴格檢測，此外蘋果還和獨立實驗室合作，對產品中使用的材料（包括Apple Watch錶帶）進行嚴格測試和分析。

圖為2024年9月20日，一隻Apple Watch Ultra 2型號手錶在英國倫敦的Apple Store展出。（Reuters）

蘋果曾於2022年11月承諾完全淘汰PFAS，但由於需要尋找和開發符合特定功能需求的替代品，需要時間解決這項問題。