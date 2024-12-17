蘋果CEO Tim Cook與特朗普晚餐　矽谷科技巨頭排隊拜見大總統

根據美媒最新爆料，蘋果CEO庫克當地時間週五赴海湖莊園與特朗普會面，二人共進晚餐。此外，美國企業家馬斯克也參加了此次晚宴。

近段時間以來，包括facebook創始人朱克伯格在內的多位知名企業家都在尋求與特朗普接觸。

特朗普＋朱克伯格（Reuters）

Tim Cook庫克赴海湖莊園與特朗普會面

據報道，蘋果公司首席執行官（CEO）庫克當地時間週五（13日）前往佛羅里達州海湖莊園與美國當選總統特朗普會面，並共進晚餐。

這是自特朗普贏得美國大選後二人首次會面，庫克也成為最新一位與當選總統尋求接觸的科技巨頭高管。雖然庫克和特朗普討論的具體內容尚未披露，但預計兩人就科技行業的發展及未來合作進行了深入交流。

知情人士指出，特朗普在科技企業中的影響力，以及蘋果作為全球最大科技公司的地位，使得這次會晤備受關注。特朗普或希望藉助與庫克的交流，推動更多政策利好。值得一提的是，今年9月10日，歐洲法院裁定蘋果公司須向愛爾蘭補繳130億歐元税款。

特朗普將於明年1月上任。他在10月份競選總統時表示，他接到了庫克的電話，表達了對歐盟對蘋果施加經濟處罰的擔憂。

奧爾特曼：Sam Altman, CEO of OpenAI, attends the 54th annual meeting of the World Economic Forum, in Davos, Switzerland, January 18, 2024. （Reuters）

科技大佬紛紛向特朗普示好

自特朗普去年11月贏得大選以來，商界領袖一直試圖與他建立積極的關係。包括美國人工智能公司OpenAI CEO奧特曼、“臉書”創始人朱克伯格和亞馬遜公司創始人貝索斯等。

OpenAI首席執行官奧爾特曼上週五向媒體證實，他個人計劃向特朗普的就職基金捐贈100萬美元。

美國電商巨頭亞馬遜上週四證實，公司將向美國當選總統特朗普的就職基金捐贈100萬美元現金，還將在其Prime Video服務中直播特朗普就職典禮。

貝索斯在《華盛頓郵報》發文。（網站截圖）

Facebook母公司Meta

日前確認，已向特朗普的就職基金捐款100萬美元。上個月，特朗普已與Meta首席執行官馬克·扎克伯格共進晚餐。

這與扎克伯格及Meta過去的做法有所不同。美國聯邦競選財務報告顯示，扎克伯格多年來一直支持兩黨的國會候選人，並且基本上未參與總統競選的捐助活動。公開記錄顯示，扎克伯格和Meta均未向特朗普2017年的就職典禮籌款委員會或拜登2021年的籌款委員會捐款。

美國銀行，美國第二大銀行也計劃向特朗普的就職委員會提供捐款，但尚未決定數額。

美國硅谷各大公司的高管都在以不同的方式與特朗普構建聯繫。除了捐款外，谷歌CEO桑達爾·皮查伊即將與特朗普會面。軟件公司Salesforce首席執行官馬克·貝尼奧夫旗下的《時代》雜誌則宣佈特朗普為“年度人物”，在談到和特朗普的關係時，他表示：“我們正在翻開新的一頁”。