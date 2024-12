蘋果CEO Tim Cook與特朗普晚餐　矽谷科技巨頭排隊拜見大總統

根據美媒最新爆料,蘋果CEO庫克當地時間週五赴海湖莊園與特朗普會面,二人共進晚餐。此外,美國企業家馬斯克也參加了此次晚宴。

近段時間以來,包括facebook創始人朱克伯格在內的多位知名企業家都在尋求與特朗普接觸。

據報道,蘋果公司首席執行官(CEO)庫克當地時間週五(13日)前往佛羅里達州海湖莊園與美國當選總統特朗普會面,並共進晚餐。

這是自特朗普贏得美國大選後二人首次會面,庫克也成為最新一位與當選總統尋求接觸的科技巨頭高管。雖然庫克和特朗普討論的具體內容尚未披露,但預計兩人就科技行業的發展及未來合作進行了深入交流。

知情人士指出,特朗普在科技企業中的影響力,以及蘋果作為全球最大科技公司的地位,使得這次會晤備受關注。特朗普或希望藉助與庫克的交流,推動更多政策利好。值得一提的是,今年9月10日,歐洲法院裁定蘋果公司須向愛爾蘭補繳130億歐元税款。

特朗普將於明年1月上任。他在10月份競選總統時表示,他接到了庫克的電話,表達了對歐盟對蘋果施加經濟處罰的擔憂。

奧爾特曼:Sam Altman, CEO of OpenAI, attends the 54th annual meeting of the World Economic Forum, in Davos, Switzerland, January 18, 2024. (Reuters)