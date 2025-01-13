朱克伯格訪談中質疑蘋果創新能力　更以高昂蘋果稅來彌補銷售損失

近日，Meta公司CEO朱克伯格受邀參加了知名播客節目Joe Rogan Experience，並在節目中對蘋果公司提出了一系列尖鋭的批評。朱克伯格指出，蘋果對App Store上的應用程序收取高達15-30%的費用，實際上是其掩蓋iPhone銷售放緩的一種策略。



Meta公司CEO朱克伯格受邀參加了知名播客節目Joe Rogan Experience，並在節目中對蘋果公司提出了一系列尖鋭的批評。（youtube@Joe Rogan Experience）

在節目中，朱克伯格直言不諱地表示，蘋果已經有一段時間沒有推出任何真正偉大的創新產品，而是過度依賴iPhone的銷售來維持業績。他進一步分析道，目前市場上甚至無法確定iPhone的銷量是否有所增加，部分原因在於每一代新機型在性能和設計上並沒有顯著的提升，導致消費者更換手機的周期越來越長。

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面對這一現狀，朱克伯格質疑蘋果如何通過壓榨開發者並收取高昂的「蘋果稅」來維持其盈利能力。他認為，如果iPhone的銷售數量總體上持平甚至下降，蘋果就會通過提高App Store的抽成比例來彌補硬件銷售的損失。

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此外，朱克伯格還對蘋果在硬件連接協議上的排他性做法提出了質疑。他指出，蘋果打造的AirPods耳機雖然表現不俗，但蘋果同時削弱了其他製造商以相同方式連接到iPhone的能力。他認為，世界上還有許多公司具備製造優質耳機的能力，但蘋果卻在iPhone中內置了一種特定協議，只允許AirPods等自家產品無縫連接，從而排除了潛在的競爭對手。

對於蘋果的這一做法，朱克伯格表示，每當有人提出質疑時，蘋果就會變得非常敏感，並辯解稱其他製造商使用其特定協議會侵犯用戶的隱私和安全。然而，朱克伯格並不認同這一說法，他認為這只是蘋果為了維護其市場壟斷地位而找的藉口。

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