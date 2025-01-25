魯比奧執行特朗普頒令　暫停美國對外援助計劃　以色列埃及獲豁免

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日頒行政命令要求暫停並檢視所有對外援助是否符合他的外交方針，新任國務卿魯比奧（Marco Rubio）24日下令凍結所有現有的對外援助並停止增加新援助，對以色列與埃及的軍事援助則獲豁免。



路透社24日報道，一份由國務院對外援助辦公室擬定的電報顯示，高層官員應確保在法律允許「最大範圍」內，不承擔任何新的對外援助義務，並暫停現有的外援資助，直到魯比奧檢視後做出最後決定。

2025年1月20日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在美國華盛頓白宮的橢圓形辦公室簽署文件，發布行政命令。（Reuters）

電報還顯示，魯比奧已批准為「對以色列和埃及軍事援助以及相關事務所需的的行政費用」提供豁免。

報道稱，以色列每年獲得約33億美元（約257億港元）的軍援，而埃及則每年獲得約13億美元軍援。

2025年1月21日，美國務卿魯比奧（Marco Rubio）在美國華盛頓會見印度外交部長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar，不在圖中）、澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong，不在圖中）和日本外務大臣岩屋毅（不在圖中）。

特朗普1月20日就職後，同日簽署一系列行政命令，其中就包括暫停美國所有對外援助項目90天，以重新評估相關項目的效率，以及是否符合其外交政策方針。