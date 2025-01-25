特朗普赴加州視察山火災情　承諾與州長紐瑟姆合作救災

多場山火自1月7日以來在加州洛杉磯地區肆虐，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）24日前往當地視察災情，他抵達後獲民主黨籍州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）在停機坪迎接，並在一同會見記者時稱將與對方合作應對火災。



路透社和美媒24日報道 ，特朗普當日與夫人梅拉尼婭（Melania Trump）乘坐空軍一號專機抵達洛杉磯，他們下機後，紐瑟姆先與他握手以示歡迎，2人在短暫交談後，一同向在場記者發表講話。

2025年1月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達美國加州洛杉磯，準備與州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）一同視察山火災情。（Reuters）

紐瑟姆在發表講話時直言，加州需要大量聯邦資金，又指他沒有忘記特朗普首屆政府在新冠疫情期間給予當地的一切幫助；特朗普則回應稱，他將與紐瑟姆合作應對洛杉磯火災，並指加州將需要很多聯邦援助。

特朗普與紐森在山火蔓延初期曾爆發罵戰，批評他及洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）滅火不力，甚至威脅要停止聯邦救災資金。

2025年1月24日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）抵達美國加州洛杉磯，準備與州長紐瑟姆（Gavin Newsom，又譯紐森）一同視察山火災情。（Reuters）

另外，特朗普在前往加州前，先赴北卡羅來納州視察海倫妮颶風災的災後重建工作，期間曾提到計劃頒行政命令改革甚或取消聯邦緊急事務管理署（FEMA），改由向各州提供聯邦資金來自行應對災難。

特朗普其後表示，大家不需要FEMA，而是需要一個良好的州政府。