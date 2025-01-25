Elon Musk納粹禮風波｜加拿大首有市政府棄用X：充斥種族主義言論
撰文：劉耀洋
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美國億萬富豪馬斯克（Elon Musk）1月20日在總統特朗普（Donald Trump）的就職典禮上做出疑似「納粹禮」的致敬手勢後，加拿大北溫哥華區（District of North Vancouver）市政府同日以馬斯克旗下的社交媒體X充斥恐懼同性戀、種種主義等極端內容，不符市府價值觀為由，宣布將停用X帳戶。
加拿大廣播公司（CBC）及地區媒體Richmond News於22日報道，北溫哥華區市政府自當日下午5時起關閉其在X的帳號，並呼籲市民使用其他的社交媒體如Facebook、Instagram或YouTube獲取各項市府資訊。
地區首席行政官斯圖爾特（David Stuart）受訪時稱，自從馬斯克於2022年購買該平台以來，市政府因使用該平台而被投訴的數量不斷增加，再加上X提供與民眾參與度有所下降，因此市府決定退出X。
他強調：「該社交平店現在允許發表仇視同性戀、種族主義的言論，我認為這些言論與我們組織價值觀不一致。」
儘管市府關閉帳戶的時間與馬斯克做出具爭議手勢的時間非常接近，但斯圖爾特稱，他們在在爭議發生前已作出離開X的決定，所以這與美國政治或類似的事情無關，也無意對馬斯克的行為作出猜測。
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