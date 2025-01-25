海裏有外星人？　美共和黨參議員：有UFO高速移動　巨大如足球場

美國媒體報道，共和黨眾議員Tim Burchett表示，一名海軍上將曾告訴他，有一艘不明船艦以驚人的速度在海中移動，其尺寸等同一個美式足球場。Tim Burchett強調，這宗事件有正式紀錄，但並未公開提供消息的海軍上將名字。



哥倫比亞廣播公司（CBS）1月24日報道，Tim Burchett過去就曾聲稱美國政府隱瞞「不明飛行物體」（Unidentified Flying Object，UFO）及其他外星人活動。他近日接受前共和黨眾議員蓋茨（Matt Gaetz）訪問時透露，一名海軍上將曾告訴他，「有UFO在水下以每小時數百英里的速度急劇移動，其尺寸有一個美式足球場那麼大。」

2025年1月3日，美國共和黨眾議員Tim Burchett 在華盛頓國會大樓出席第119屆國會的首日會議。（Reuters）

Tim Burchett進一步表示，在上帝創造的浩瀚宇宙中，一切皆有可能。不過，他同時指不必為此而擔心，Tim Burchett打趣道：「以外星人的能力，若真的想傷害我們，早就把我們烤來吃了。」

報道指，儘管目前尚無任何證據證明地球外存在有智慧的生命體，但美國會近來愈發重視有關UFO的報告。一些過往不被人認真看待的UFO話題，如今儼然成為一項嚴肅議題，現在常被稱為「不明異常現象」（Unidentified Anomalous Phenomena，UAP）。

美國軍方改變對於士兵目擊不明飛行物體（UFO）向來持否認的態度，海軍2019年回應媒體提問時首度承認，2017年底起曝光的一系列UFO影片是真的，並坦承這些影片本來不應對外公開。（香港01製圖）

首部被披露的，是2004年美國飛行員紀錄到疑似UFO的片段。 (影片擷圖)

報道亦提到，美國國防部在去年3月公布的一份報告中表示，他們並無發現確切證明UFO的證據，許多疑似目擊的案例，事後被證實只是看到氣象氣球、間諜偵察機、衛星和其他正常活動。