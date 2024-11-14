美國會UFO聽證會　前官員批政府隱瞞訊息：已對不明物體進行研究

當地時間11月13日，美國國會再次舉行不明飛行物（UFO）聽證會，多名前美國官員和媒體人在聽證會上爆出「猛料」，聲稱美國政府秘密收集了大量有關「不明異常現象」（Unidentified Anomalous Phenomena，UAP）的訊息。不過，這些說法目前仍缺乏直接的證據。



據美國《國會山報》（The Hill）13日報道，「不明異常現象」指無法從科學角度識別為飛行器或已知自然現象的空中事件，目前已成為美國政府機構對UFO等現象的統一稱呼。

美國會眾議院13日聽取幾名證人的證詞，他們堅稱UAP是「真實存在的」，國防部還在未經國會授權的情況下秘密開展UAP調查計劃。儘管這些爆料的真實性依然無法得到確認，但許多議員已開始要求政府提高透明度，並呼籲候任總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）公開相關訊息。

出席此次聽證會的證人包括前美國海軍少將加勞德特（Timothy Gallaudet）、前國防部官員埃利桑多（Luis Elizondo）、前美國太空總署（NASA）副局長戈爾德（Michael Gold）和美國媒體工作者謝倫伯格（Michael Shellenberger）。

加勞德特宣稱，他2015年在美國東海岸參加海軍演習時遭遇過UAP。他回憶說，當時一架美國海軍F/A-18戰機發現一個「不明物體」。

2023年3月27日，美國海軍一架F-18戰機作為與韓國海上聯合演習的一部分，在美國海軍尼米茲號航空母艦（USS Nimitz）的飛行甲板上起飛。 （Getty）

他作為參加演習的指揮官之一，在海軍安全網絡上收到作戰軍官的電子郵件，詢問是否有人可以識別「非美國物體」，並警告說不明物體的干擾可能導致演習中止。

加勞德特其後暗示，美國政府隱瞞這宗事件，指事發後第二天，該電子郵件就從他和其他人的收件箱中「消失」，美國海軍高官也不願意再談論此事。

埃利桑多自稱擔任過國防部「先進航空威脅識別計劃」的負責人，他堅稱UAP是「真實存在」，並指責美國政府向民眾「隱瞞訊息」，開展有關UAP的「秘密軍備競賽」。

埃利桑多稱，美國政府已經正在進行「UAP墜毀物回收計劃」，試圖「識別外星飛船並進行逆向工程」。他甚至宣稱，他看到過有關在救援過程中受傷的美國人員賠償文件。

作為前NASA官員的戈爾德表示，絕大部分UAP都有合理的解釋，可能是無人機、氣象氣球、試驗性飛行器、大氣活動或者鳥類，但也有一部份無法得到解釋。他呼籲向NASA等機構提供更多資金，開發用於研究UAP的設備。

謝倫伯格則在聽證會上爆出一則猛料，聲稱美國國防部已經秘密開展了一項名為「完美星座」（Immaculate Constellation）的UAP研究計劃，專門收集UAP的高質量圖像和第一手觀察記錄。據他所說，相關訊息來源於「五角大樓的消息人士」。

謝倫伯格稱，美國政府一直在未經國會知情或授權的情況下管理UAP問題，並且已經持續很長時間。條說：「美國軍方和情報機構掌握着大量圖像和其他訊息，包括照片、影片和傳感器數據等。」

謝倫伯格在社交媒體X批評政府未有向國會全面透露相關資訊：

儘管這些說法都缺乏直接的證據，但許多美國議員已開始要求美國政府提高透明度。主持聽證會的共和黨眾議員梅斯（Nancy Mace）在聽證會上質疑：「如果那些辦公室不存在，那我們為什麼要花錢呢？花了多少錢？如果真的沒什麼大不了，那裡沒有任何東西，為什麼要隱瞞呢？」

民主黨眾議員莫斯科維茨（Jared Moskowitz）呼籲特朗普公開相關訊息，他強調：「推動提高透明度是美國兩黨、兩院的共同努力。新政府即將上台，當選總統談到過解密UAP訊息的可能性，我希望他兌現承諾。」

美國會2023年7月曾舉行過一次UFO聽證會，當時有幾名美國退役軍人聲稱，美國政府一直在秘密開展「追蹤墜毀的UFO並進行逆向工程」的項目。不過，他們的說法也缺乏直接證據。

2023年9月26日，美國華盛頓，圖為美國國會大樓。（Reuters）

英國《衛報》14日指出，美國會並不總是嚴肅對待UAP問題，因為多數政客不想被外界視為「外星人」話題的追捧者。但美國會議員最近幾年試圖消除對UAP問題的誤解，他們不僅將聽證會定義為對「外星人是否存在」的調查，也是對美國政府不透明開支的調查。

此前，美國政府已多次否認「外星飛船」等陰謀論。國防部全域異常解決辦公室（AARO）3月曾發聲明稱，沒有發現過「外星飛船」存在的證據。五角大樓發言人賴德（Patrick Ryder）也表示，AARO沒有找到任何證據表明有美國機構正在對UAP進行所謂「逆向工程」。

本文獲《觀察者網》授權轉載

