LinkedIn涉泄露付費用戶資訊訓練AI模型　遭客戶集體起訴

微軟（Microsoft）旗下社交平台領英（LinkedIn）的付費用戶1月21日提出集體訴訟，指控LinkedIn涉及在未經允許的情況下，向第三方泄露付費用戶的私人資訊，以協助訓練生成式AI模型。



路透社22日報道，這宗訴訟由LinkedIn的付費用戶在加州聖何塞聯邦法院提出，並以它違反合約和加州的競爭法為由，尋求損害賠償；同時又以它違反《儲存通訊記錄法》為由，要求LinkedIn向每名受害者賠償1000美元（約7,787港元）。

在這張路透社2023年2月21日拍攝的設計圖片中，看以看到一個鍵盤被放置在微軟（Microsoft）旗下社交平台領英（LinkedIn）的標誌前。（Reuters）

提告的付費用戶指出，LinkedIn在2024年年8月暗地裏推出一項隱私設定，允許用戶啟用或停用其個人資料的共享。

LinkedIn隨後於去年9月更新隱私政策時表示，資料可用於訓練AI模型，並在常見問題中提到，即使用戶選擇退出也「不會影響已經進行的AI訓練」。

在這張路透社2018年8月30日拍攝的設計圖片中，可以看到微軟（Microsoft）旗下社交平台領英（LinkedIn）的標誌前，有6個小型玩具模型。（Reuters）

起訴書內容指出，這種「此地無銀三百兩」的行為表明，LinkedIn充分意識到自己侵犯了客戶的私隱以及僅使用個人資料來改善其平台的承諾，以逃避公眾監督和法律後果。

LinkedIn隨後在一份聲明中表示，相關指控都是虛假的說法，並沒有任何根據。