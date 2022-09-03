比996更極端　印度公司奇招揀蟀：8小時困Office　深宵致電求職者

印度一間醫療科技公司的聯合創辦人在網上分享他們用什麼方法來找出符合要求的求職者。他提及的「奇招」包括要求參加面試的人留在辦公室8小時，以及深夜進行電話面試。有網民認為這些要求很苛刻，呼籲其他人不要申請這公司的工作。



《印度快報》9月2日稱，印度古魯格拉姆（Gurugram）醫療科技公司Pristyn Care的聯合創辦人哈西馬比爾・辛格（Harsimarbir Singh，暫譯）在求職網站領英（LinkedIn）分享公司採用的「有趣方法」。他指這些方法有助他們找出持「正確態度」的求職者。

哈西馬比爾・辛格提及的方法包括：



● 在早上8時致電求職者，要求他們參加面試，以找出早起的人；

● 安排首輪電話面試在晚上11時舉行，以找出能工作到很晚的人；

● 安排求職者做一個詳細的商業個案，以了解他們現實思考能力；

● 安排求職者留在辦公室6至8小時，以測試他們融入公司文化的能力，以及耐性；

● 在晚上9時與求職者面談，以找出能長時間工作的人；

● 定期安排求職者在星期日面試，以測試他們是否願意為公司奉獻時間；

● 要求身處外地的求職者翌日到公司面試，以測試他們是否有奮鬥心。

Don't apply to work in such companies if you have even an iota of self-respect. pic.twitter.com/l9AoBZkVGq — The Educated Moron (@EducatedMoron) September 1, 2022

網民熱議

大批網民看到哈西馬比爾・辛格列出的招聘技巧後，覺得他向求職者提出的要求極不合理，大肆批評他的做法。

Twitter用戶The Educated Moron於9月1日發文指：「若你有一點點自尊，就不要申請這種公司的職位。」

一名網民表示，在一個人們已在談論應為「付出時間和努力應對多輪面試者作出補償」的世界，這個人卻要求申請人在晚上11時參加面試，這種環境已不是「有毒」那麼簡單了。

另有人指出：「奮鬥心、工作得晚、奉獻的心，這些都是對一個公司創辦人／行政總裁的要求，收受6小時的薪資卻工作12小時，這不是奮鬥，這是奴役。」

哈西馬比爾・辛格的推文惹來大量負評後，他已刪除有關文章。