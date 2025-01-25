特朗普撤銷蓬佩奧及福奇安全保護：他們賺大錢可自僱保鏢

美國《政治報》（Politico）1月24日報道，繼前美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）之後，國家過敏與傳染病研究所（NIAID）前所長福奇（Anthony Fauci）的保安團隊也於當地時間23日遭總統特朗普（Donlad Trump，又譯川普）撤銷。



知情人士透露，福奇的保安團隊於23日晚間被撤銷，此後福奇將自行承擔安保費用。報道稱，自福奇成為美國政府應對新冠疫情的核心人物以來，他和他的家人一直面臨着死亡威脅。

在特朗普首個總統任期內，福奇擔任美國國家過敏症和傳染病研究所所長，在新冠疫情期間聲名大噪，在前總統拜登（Joe Biden）執政時期，他升任總統首席醫療顧問。

圖為2020年3月26日，美國時任總統特朗普（Donald Trump，左）在白宮發布每日例行疫情簡報後離開，當時美國時任國家過敏症與傳染病研究所（NIAID）所長的福奇（Anthony Fauci）站在一旁。（Reuters）

在特朗普第一任期，隨着新冠疫情蔓延，福奇與特朗普的關係逐漸惡化，二人在應對新冠疫情的措施、口罩強制令以及隔離政策等問題上產生分歧，福奇曾多次指責特朗普應對疫情不力。在2020年的競選活動中，特朗普稱福奇是個「災難」，並多次表示如果自己再次當選，就會解僱他。

為防止特朗普政府在上台後進行報復，當地時間20日，拜登在卸任前一刻「預防性」赦免了自己的五名親屬，以及包括福奇、前美軍參謀長聯席會議主席、退役陸軍上將米利（Mark Milley） 及「國會騷亂」眾議院特別調查委員會委員在內的多名成員。

多名國會共和黨議員以及特朗普的前首席戰略師班農（Steve Bannon）都呼籲他對福奇採取法律行動。拜登在最後時刻的赦免，使得可能展開的調查還未開始就被叫停。福奇接受了赦免，並堅稱自己「沒有犯下任何罪行」。

2025年1月21日，美國華盛頓，圖為特朗普就發展AI基礎建設發表講話。（Reuters）

共和黨議員們和小特朗普（Donald Trump Jr.）就拜登的赦免決定進行抨擊，聲稱這恰恰證實了福奇在新冠疫情危機中的罪責。

福奇本週早些時候表示：「僅僅是這些毫無根據的威脅言論，以及它們可能被付諸行動的潛在風險，就給我和我的家人帶來了難以估量且無法忍受的痛苦。」

在福奇之前，特朗普上台後已陸續撤銷前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）、蓬佩奧等人的保安待遇。

圖為2024年7月18日，美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在威斯康辛州（Wisconsin）密爾沃基（Milwaukee）出席共和黨全國代表大會（RNC）期間發表講話。（Reuters）

特朗普24日上午在記者會上表示，撤銷前政府官員的保安措施是「非常正常」，且這種保護不可能一直持續提供。他對記者直言：「他們都賺了很多錢，他們可以自己僱保安人員。」

當被問及如果福奇遭遇不測，他是否會覺得自己負有責任時，特朗普表示他「當然不會」承擔責任。

本文獲《觀察者網》授權轉載

