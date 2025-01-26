澳洲國慶日前夕　墨爾本兩座紀念碑被毀　當地料有三萬人上街示威

澳洲1月26日慶祝「澳洲日」（Australia Day）國慶日前夕，墨爾本（Melbourne）有兩座歷史雕像遭到破壞。預計全國各地將有數萬人在國慶日當天參加抗議活動，以支持那些不認為國慶節值得慶祝的原住民。



據路透社報道，周六（25日）凌晨，殖民者彼特曼（John Batman）的雕像被鋸成兩半，他是澳洲第二大城市墨爾本的創建者，也曾參與殺害原住民。而另一座紀念一戰澳洲士兵的紀念碑則被人用紅漆塗上「奪回土地」的字樣。

1月26日是澳洲的國慶日，但對澳洲原住民來說這是個具爭議性的日子：因為這一天是庫克船長（Captain James Cook）登陸悉尼灣（Sydney Cove）的日子，也是澳洲開始被英國殖民的日子。殖民者對原住民進行殘忍屠殺，並掠奪他們賴以生存的家園。

澳洲在1月26日是「澳洲日」的國慶節，但對於原住民而言，這天卻是「侵略日」，因此他們與進步派人士年年均會上街抗議。圖為2019年澳洲日當天，悉尼的原住民與進步派白人揮舞原住民旗示威。（Reuters）

而在墨爾本的中央商業區，當地的店主已接到警告稱預計會有多達三萬人在街上遊行。