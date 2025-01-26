澳洲國慶日前夕 墨爾本兩座紀念碑被毀 當地料有三萬人上街示威
撰文：張涵語
出版：更新：
澳洲1月26日慶祝「澳洲日」（Australia Day）國慶日前夕，墨爾本（Melbourne）有兩座歷史雕像遭到破壞。預計全國各地將有數萬人在國慶日當天參加抗議活動，以支持那些不認為國慶節值得慶祝的原住民。
據路透社報道，周六（25日）凌晨，殖民者彼特曼（John Batman）的雕像被鋸成兩半，他是澳洲第二大城市墨爾本的創建者，也曾參與殺害原住民。而另一座紀念一戰澳洲士兵的紀念碑則被人用紅漆塗上「奪回土地」的字樣。
1月26日是澳洲的國慶日，但對澳洲原住民來說這是個具爭議性的日子：因為這一天是庫克船長（Captain James Cook）登陸悉尼灣（Sydney Cove）的日子，也是澳洲開始被英國殖民的日子。殖民者對原住民進行殘忍屠殺，並掠奪他們賴以生存的家園。
而在墨爾本的中央商業區，當地的店主已接到警告稱預計會有多達三萬人在街上遊行。
財政預算案｜澳洲會計師公會籲增個人免稅額至15萬元 退稅限1萬彭博﹕滙豐或出售澳洲零售銀行業務 冀進一步縮減營運規模澳洲外長受邀出席特朗普就職典禮 象徵澳美日印四方密切合作承諾澳洲新南威爾士州遭暴風雨吹襲 逾4萬人斷電