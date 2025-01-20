澳洲外長受邀出席特朗普就職典禮　象徵澳美日印四方密切合作承諾

路透社周一（1月20日）報道，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）受邀前往華盛頓，將參與特朗普（Donald Trump，又譯川普）的就職禮，並與日本外相和印度外長會面。黃英賢表示，邀請四國外長參加就職禮代表着特朗普對在印太地區的四方合作「鐵一般」的承諾。



報道引述知情人士稱，共和黨參議員盧比奧（Marco Rubio）周一有望獲特朗普任命為國務卿，為明日四國外長會議掃清障礙。

美國佛羅里達州共和黨籍參議員盧比奧（Marco Rubio）。（Marco Rubio網站）

澳美日印四國聯盟的形成，是出於對中國國力日益增長的共同擔憂。

黃英賢周日說道：「這體現了所有國家對四方機制的集體承諾，在印太地區密切合作如此重要的時刻，這是鐵一般的承諾。」

2024年7月29日，澳洲外交部長黃英賢（Penny Wong）在日本東京外務省飯倉公館與印度外長蘇傑生、日本外務大臣上川陽子和美國國務卿布林肯舉行聯合新聞發布會。（Reuters）

她還表示，澳洲正走在增加國防開支的道路上：「我們非常關注如何繼續實現AUKUS（澳英美聯盟），因為我們相信（AUKUS）能力對威懾力非常重要，可以確保和平。」

澳洲防長馬爾斯（Richard Marles）周一表示，AUKUS將使澳洲向美國工業基地提供大量資金，以加快美國維珍尼亞級潛艇的生產速度。