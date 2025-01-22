財政預算案｜澳洲會計師公會籲增個人免稅額至15萬元　退稅限1萬

財政司司長陳茂波將於下月26日公布新一份財政預算案，澳洲會計師公會預期政府在截至2025年3月底的財政年度，錄得961億元財赤，財政儲備將降至6,385億元。公會又建議政府在新一個財政年度，維持2024/2025年度薪俸稅100%稅務回扣，上限為1萬元，以及將個人免稅額提高至15萬元。



倡調高已婚人士免稅額

公會同時建議政府在新一個財政年度，將已婚人士免稅額調高至30萬元，以及將每名子女免稅額增至15萬元。公會亦建議政府在隨後的財政年度增加薪俸稅項下的其他個人免稅額，幅度應至少與通脹保持一致。

為鼓勵生育，公會建議引入育兒開支免稅額，最高上限為6萬元，以及為中低收入家庭提供兒童照顧和幼兒教育補助。

調整利得稅兩級制

公會指出為支持中小企業，政府可以調整利得稅兩級制，將中小企業半稅率起徵點由200萬元提高至300萬元，同時增加2024/2025年最終利得稅100%退稅額，上限為100%。

若有企業聘用60%以上僱員，政府可以就有關薪酬支出提供額外稅務扣減，或向僱用符合條件的僱員的僱主提供直接薪酬補貼。

公會又表示，為了吸引更多基金和家族辦公室來香港並鼓勵他們在本地投資，建議進一步完善統一基金免稅制度和單一家族辦公室的税務寬減。

澳洲會計師公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚建議：「為了提振房地產市場，香港應將5,000萬元以上的本地住宅及非住宅項目，納入統一基金免稅制度和單一家族辦公室税務寬減的免稅資產，並將其限制在總資產管理額度的30%以內。另一項促進房地產市場的措施是，為首次置業者提供50%的臨時印花稅減免。這不僅有助於香港年輕人購買他們的第一套房子，還能惠及更廣泛的經濟和社會。」

另一方面政府近年屢次發債，外界關注會否導致負債水平偏高帶來影響。澳洲會計師公會大中華區分會2025年大中華區分會會長﹑稅務委員會副主席王文暉指出，政府發債可以紓緩短期財政壓力，但政府須善用從發債獲取的資金，以推動展遠經濟發展。她又指出顧及政府財政穩健，建議政府進行長遠稅收檢討，因應經濟發展及民生需求以探討新稅種，以擴闊稅基，為政府帶來可持續收入。