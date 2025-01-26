冰島向郵輪徵停泊費　每人每晚收140港元　數十郵輪取消停泊計劃

冰島在新任政府上台前通過一項法案，旨在向停泊郵輪加徵新的基礎設施費，費用分攤之後，每名乘客每晚須付2500冰島克朗（約140港元），數十艘原定停靠冰島的船隻取消行程。



冰島預料這項在今年起實施的新法，能為當地政府帶來1千萬美元收入，但實施之初卻不及預期。

Grundarfjörður、Vestmannaeyjar、Akureyri和Faxaflói共4港口上報情況，指突然加徵費用是郵輪取消停靠行程的主因，預料今年停靠郵輪較往年減少80艘，甚至一些原定於 2026年停靠的船隻都已取消安排。Akureyri將較去年減少44艘，Grundarfjörður開年至今已取消7艘，預定在2026年停靠的船隻中有14艘取消。

冰島國家廣播公司RUV引述冰島郵輪公司主席Sigurður Jökull Ólafsson表示這費用或對郵輪公司帶來大量成本，因一艘每年航抵冰島港口8至9次的船隻將面臨超過300萬美元的費用。

2024年11月23日，冰島雷克雅未克，圖為市中心附近港口景色。（Getty）

MSC地中海郵輪旗下港口營運主任在聲明中指出，這費用較去年同期陡增5倍，形似「對郵輪業突然徵收住宿稅」。