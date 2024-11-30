馬爾代夫12月1日起再大漲外國遊客離境稅　每人最少須多付20美元

馬爾代夫12月1日起對所有外國遊客加徵離境稅，這稅款將分攤到他們離境時所搭乘飛機的機票價格上，即實施後遊客返程機票的價格將上漲，每人最少須多給155港元。



新版離境稅的適用對象為所有非馬爾代夫的遊客，不分年齡、國籍，亦不會因旅程的距離長短進行調整，將根據每位遊客從馬爾代夫起飛所乘坐的飛機艙位等級進行細分，經濟艙乘客每人需付50美元（約389港元），較原來上漲20美元，即每人較此前須多給155港元。

商務艙乘客每人120 美元（約933港元，較原來上漲60美元），頭等艙乘客每人240 美元（原為90美元），私人飛機旅客每人480 美元（原為120 美元）。最高價格的機票漲至原來的4倍。

2019年12月17日，圖為馬爾代夫Mahibadhoo一景。（Getty Images）

當局指調高離境稅是為籌措資金，以維護當地機場，今次是馬爾代夫時隔4年後的第二次大幅上漲相關稅。馬爾代夫BeOnd航空則建議有意前往的旅客，最好在11月30日以前買機票，以免付出更高成本。