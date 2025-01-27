以色列被指違協議拖延撤軍　向黎巴嫩平民開火釀22死124傷

以色列被指違反停火協議，未按期限在1月26日在黎巴嫩南部撤軍，並向試圖返回家園的黎巴嫩民眾開火。黎巴嫩衛生部門稱，以色列當日襲擊試圖進入仍被佔領城鎮的平民，導致南部多地至少22人死亡、124人受傷。



圖為2025年1月26日，以色列軍隊被指在最後期限過後，仍留在黎巴嫩南部地區。圖為黎巴嫩南部村莊Kfar Kila，聯黎部隊車輛附近駐有救護車及黎巴嫩軍人。（Reuters）

以黎停火協議於去年11月27日生效，根據協議，以色列必須在60天內、即1月26日前撤軍。黎巴嫩軍方指控，以色列拖延撤軍，26日的死者還包括一名黎巴嫩士兵。以色列則於24日表示，將在最後期限之後，繼續在黎巴嫩南部駐軍，原因是黎巴嫩尚未完全執行要求，令南部擺脫真主黨（Hezbollah）及部署黎巴嫩軍隊。

以色列軍方26日稱，當日在黎巴嫩南部行動的部隊，因在多個地區發現嫌疑人接近，因此開火警告射擊以消除威脅。聲明又稱，數名構成立即威脅的嫌疑人已被逮捕。

圖為2025 年1月26 日，以色列軍隊被指在最後期限過後，仍留在黎巴嫩南部地區。圖為黎巴嫩南部村莊Kfar Kila，黎巴嫩軍人戒備。（Reuters）

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL，聯黎部隊）稱，黎巴嫩平民返回邊境附近村莊的條件「尚未成熟」，直指「停火協議中設想的時間表尚未實現」。

黎巴嫩總統奧恩（Joseph Aoun）呼籲，南方人民應保持克制，並信任黎巴嫩軍隊。他發聲明表示，黎巴嫩的主權和領土完整不容談判，他正在最高層面跟進這一問題，以確保人民的權利和尊嚴。