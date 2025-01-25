緬甸詐騙營︱鄧炳強指早前獲救29歲男子下周一可泰國返港「過年」

緬甸詐騙營引起廣泛關注，保安局局長鄧炳強今日（25日）在商台節目稱，赴泰國協助周日（19日）獲救29歲男子的港方專責小組成員昨晚（24日）與該男子見面，經多方協助，包括泰國駐港總領事館等協助，該男子料可於下周一年廿八（27日）從泰國返回香港「過年」。

當局早前表示，一名29歲本地男子日前獲釋，身處泰國境內，保安局已派出專責小組到當地，希望盡快協助事主回港，而協助家屬的前油尖旺區議員余德寶稱，收到當地警方及團體通知需要繳交逾期居留罰款，該男子可能差不多一個月才能回港。



保安局局長鄧炳強今日（25日）在商台節目稱，赴泰國協助獲救29歲男子的港方專責小組成員昨晚（24日）與該男子見面，經多方協助，該男子料可於下周一年廿八（27日）從泰國返回香港「過年」。（資料圖片/廖雁雄攝）

鄧炳強表示，保安局專責小組昨晚已在泰國曼谷，接觸該名被誘騙到東南亞的29歲港人，相信可在下周一回港。他與專責小組成員電話聯絡間，獲告知對方對能獲釋很感動。鄧稱當地有關方面「人性化」處理，加上各方努力，成功於新年前將其帶返港。

至於有10人仍被扣押，鄧炳強表示，營救行動未有停止，至今仍然能夠聯絡到當事人，目前安全，港府會有關當局聯繫，希望盡快將他們帶返香港。