泰國曼谷空氣污染嚴重 352間學校停課5年新高 公共交通免費一周
撰文：王海
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泰國首都曼谷空氣污染問題嚴重，1月24日有多達352間學校被迫停課，因空氣污染停課的學校數量創下5年新高。政府宣布當地巴士及鐵路25日起免費乘搭一周，同時呼籲企業允許員工在家工作，期望減少市面汽車釋出的污染物。
據英國《衛報》報道，泰國內政部長Anutin Charnvirakul23日下令，禁止為了清理土地而焚燒殘梗等農業廢棄物，違者將面臨法律責任。
跟亞洲許多國家一樣，季節性空氣污染問題長期困擾泰國，但本週的霧霾天氣令停課學校數量達到自2020年以來的最高紀錄。
曼谷市早前宣布：「鑑於空氣污染污染，市政府已決定讓31個區內的352間學校停課。」截至24日上午，曼谷市政府管轄的437間學校中，有352所已經停課。
根據瑞士空氣品質技術公司IQAir發布的數據，截至24日為止，曼谷的微細懸浮粒子（PM2.5）濃度達到每立方米108微克，使曼谷高踞全球空氣污染最嚴重主要城市排名第7位。
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