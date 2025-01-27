施紀賢與特朗普通話　商加沙停火協議冀達成首腦會晤

英國首相施紀賢（Keir Starmer，又譯施凱爾或斯塔默）於1月26日與美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）通話，雙方談及加沙停火協議和交換被扣押人員協議。施紀賢通話後發文，期待盡快與特朗普會面，以加強兩國之間的密切聯繫。



哈馬斯根據與以色列達成的停火協議釋放的首批3名人質中，包括擁英國及以色列雙重國籍的Emily Damari，施紀賢對特朗普在確保協議執行方面所擔當的角色，表示敬意。

英國政府指，施紀賢通話時祝賀特朗普就職，特朗普則向施紀賢去年末離世的哥哥Nick Starmer致哀。雙方還談及貿易和經濟問題，施紀賢則闡述政府如何放鬆管制以促進經濟增長。

特朗普早前在「空軍一號」接受傳媒訪問時，已經透露會與施紀賢通話，他形容對方至今為止做得非常好，又指對方雖然屬於「自由派」，與自己有一些不同，但兩人相處得很好。