Elon Musk晤法拉奇　英媒：準備資助英國改革黨擊敗工黨保守黨

美國富豪馬斯克（Elon Musk）與英國改革黨（Reform UK）法拉奇（Nigel Farage）12月16日會面。法拉奇指，兩人談及捐款一事，至於外界猜測金額高達1億美元（約7.7億港元）的消息，法拉奇批這是愚蠢的說法。



美國候任總統特朗普（ Donald Trump，又譯川普）16日會見記者並與各國高層與會，法拉奇（Nigel Farage）與馬斯克（Elon Musk）亦在現場。

英國廣播公司（BBC）報道，法拉奇承認與馬斯克周一會面時有討論到金錢，指馬斯克願意捐款給改革黨，雖然尚未討論具體金額，但改革黨正就此事「進行談判」。

法拉奇在與馬斯克會面後在社交平台上傳一張合照，附言「英國需要改革」，他這一帖子獲得馬斯克贊同。報道分析，馬斯克可能打算支持改革黨上台，以組建下一屆英國政府。

報道指，馬斯克身為美國公民，不能以個人身份為英國政黨進行政治捐款，但他或通過旗下社交平台X在英國的公司達成目的。