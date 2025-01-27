濟州航空空難｜初步調查報告指兩側發動機吸入花臉鴨

韓國國土交通部下屬航空鐵路事故調査委員會1月27日公布，濟州航空2216號班機空難初步調查報告，還原事發經過；該份6頁的報告推測，客機兩側發動機吸入韓國冬季常見候鳥花臉鴨。這是事故發生後該委員會首次公佈正式調查報告。據韓媒報導，報告已提交給事故飛機機體及發動機製造國美國和法國，以及有國民在事故中遇難的泰國。



報告指出，在失事客機撞擊機場設施前4分7秒，飛行資料記錄器和駕駛艙語音記錄器兩個黑匣子均停止記錄。當時失事客機正在海面上空飛行，時速約298公里，高度約151米，距離務安機場跑道約2公里。報告推測正是此時客機兩側發動機吸入花臉鴨。事故後，兩側發動機內均發現花臉鴨的羽毛和血跡。

花臉鴨體重約0.5千克，體長37-44厘米，喜歡集群生活，冬季常常集成大群，也常與其他鴨類混群，主要繁殖於韓國、日本、西伯利亞等地。(wikipedia)

報告又指，在黑匣子停止記錄後6秒的時候，事發客機飛行員發出緊急求救信號，隨後提升高度進行復飛，在原定降落方向左側上空飛行一段過後，右轉從同一條跑道另一側即19號方向進入跑道，在起落架沒有放下的狀態下以機腹着陸。最終客機沖出跑道撞向機場混凝土方位角設施後發生爆炸並燃燒。

是次報告並未解釋事發客機降落時起落架為何沒有放下，另外飛機和鳥群發生撞擊的具體時間以及數量，以及是否還有其他鳥類以及鳥群撞擊給飛機造成機體異常等進一步內容，預計將在事故最終調查報告中才能予以說明。