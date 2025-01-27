險爆關稅戰　哥倫比亞同意美軍機遣返移民　特朗普暫緩關稅制裁

美國與哥倫比亞險爆關稅戰，兩國就遣返移民問題爆出爭拗，互相威脅大加關稅，白宮及後在1月26日發聲明表示，哥倫比亞最終同意接收美國軍機遣返的移民，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）將暫時不會對這個南美國家祭出關稅和制裁。



綜合路透社等外媒報道，聲明提到哥倫比亞政府已同意特朗普的所有條款，包括在「無限制且無拖延的情況下，無條件接收所有自美國遣返的哥國非法移民，包括以美國軍機運送者」。

圖為2025年1月22日，哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）訪問海地及發表講話。（Reuters）

聲明也提出，加收關稅和制裁的命令草案仍會被保留，但不會被簽署，除非哥倫比亞不同意這項協議。

聲明還說：「特朗普總統將持續大力捍衛我國主權，他希望全球所有其他國家充分合作，接收非法居留在美國而遭驅逐出境的自家公民。」

2025年1月26日，美國總統特朗普表示，哥倫比亞拒絕2架載有被驅逐移民的美國軍用飛機，他將採取報復措施。圖為哥倫比亞大使館門前標誌。（Reuters）

此前特朗普表示，因哥倫比亞26日拒絕兩架載有遣返哥國移民的美國軍機降落，將先對哥倫比亞進口商品徵收25%的緊急關稅，並將在一周內將提高到50%。；並將對哥國政府官員實施旅行禁令和撤銷簽證。此外，他還將指示加強對哥倫比亞國民和貨物的邊境檢查，揚言：「這些措施只是一個開始。」

哥倫比亞總統佩特羅（Gustavo Petro）其後反擊，稱也要對從美國進口的商品徵收50%關稅。