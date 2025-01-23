從TikTok到移民問題：特朗普剛說完「守護憲法」就公開違法？

美國總統的誓詞要求當事人「盡全力維護、保護和捍衛美利堅合眾國憲法」。但特朗普（Donald Trump）1月20日宣誓之後就馬上作出了一連串挑戰法律和憲法的行動。

法院作了決定，就由它去執行吧！

特朗普宣誓之前向媒體透露出他的白宮橢圓室辦公室擺設佈局：拜登（Joe Biden）2021年入主白宮後換走的美國第七任總統杰克遜（Andrew Jackson）畫像又回來了（只是版本不同）。

雖然杰克遜幾乎是美國民主黨之父，克林頓任內也有掛起他的畫像，但他在任期間最著名的一件事跡，就是在美國最高法院判定原住民有類國家的權益之後，聲言最高法院首席大法官「已經作出了他的決定，那就由他去執行它吧」。意下之意就是法院沒有執行權力。最終，牽涉在這宗官司內的佐治亞州切羅基人（Cherokee）確實被杰克遜強力趕走了。

特朗普上任首日在白宮橢圓形辦公室簽署行政命令，背後的畫像就是杰克遜（Andrew Jackson）。（X@FLGator193）

特朗普在第一屆任期已在白宮掛起杰克遜的畫像，由於杰克遜1828年勝選打着的就是反建制、民粹主義旗號，人們普遍認為特朗普是因為這些元素才特別認同這位前總統，把他「請回」橢圓形辦公室。

但從此刻的角度來看，杰克遜對於法律的漠視，或許也是特朗普2.0執政的靈感來源。

上任第一天，特朗普的行政命令相繼挑戰法律和憲法。

「拯救TikTok」明顯違法

首先，特朗普簽署行政命令，指示司法部長在75天內不要執行早在1月19日已經生效的TikTok禁令，也就是不要追究繼續讓人下載TikTok的手機App商店，以及繼續為TikTok提供網絡服務的企業。特朗普聲言，他和他的團隊需要時間來出決定，一方面要解決TikTok帶來的國家安全憂慮，另一方面要保留TikTok繼續在美國營運。

此舉當然是暫時救了TikTok，也為特朗普贏得很多年輕選民，以及TikTok母公司字節跳動（ByteDance）投資的的掌聲。

問題是，特朗普「不執法」的做法明顯於法無據。

1月20日，TikTok行政總裁周受資出席特朗普的就職禮。（Reuters）

迫使字節跳動出售TikTok，不然就要面臨封殺的PAFACA法案（全稱為「Protecting Americans from Foreign Adversary Controlled Applications Act」，意即「保護美國人免受外國對手控制的應用程式侵害法案」），條文寫得非常小心。法案只給美國總統「一次性」押後執行禁令90日的機會，而且押後禁令也有前提，那就是TikTok能證明它正在執行有條件的業務出售，有證據支持這宗交易已有重要的進展，而且有相關有法律約束力的合約存在。

在1月19日禁令生效之前，TikTok還以言論自由為由告上最高法院。法院1月10日為此進行聆訊，17日全院9位大法官一致作出對TikTok不利的判決。很明顯，TikTok並沒有在執行任何業務出售，更談不上交易有重要進展，又或者有相關合約存在。

有媒體此前曾報道馬斯克（Elon Musk）是中方眼中的TikTok出售對象之一，亦有人正在組織資金試圖收購TikTok，但並沒有任何人向TikTok提出正式的收購案。

TikTok感謝特朗普的官方訊息。（TikTok截圖）

目前，蘋果的Apple Store和Android的Google Play也將TikTok下架，背後當然不是有意針對TikTok，而是明知特朗普的行政命令於法無據，未來如果有任何變故，他們有可能要付出巨額罰款（每位用戶罰5000美元，TikTok在美國有1.7億用戶）－－這是這些公司不願負擔的風險。

保留TikTok的目標，從我們的角度來看，當然是華府政治的正面發展。但合法的做法是透過國會立法叫停禁令，而非由總統大筆一揮就壓過國會、前任總統和最高法院的意志。特朗普如今的做法很明顯是在挑戰法律。不過，正如杰克遜所想一樣，國會、前屆政府、法院都作出了決定，但他們都沒有執行法律的能力。

如今，特朗普提出要求TikTok以合資企業的方式讓美國持有50％作為接受TikTok繼續營運的條件。

從PAFACA法案的字面上看，這種要求也難以符合法律要求。該法禁止TikTok未來的任何美國業務與任何此前與它有從屬關係的中國企業（意指字節跳動）有任何營運關係，當中包括在推送程式或數據分享上的任何合作。（按：該法給予總統透過跨部門程序認定出售後的TikTok符合此等規定的權力，也許這將成為特朗普未來鑽法律空洞的機會）

特朗普提出要求TikTok以合資企業的方式讓美國持有50％作為接受TikTok繼續營運的條件。（Truth Social截圖）

由此可見，即使特朗普「局部迫售」了TikTok，TikTok的繼續經營其實也違反了PAFACA法案。但國會能執行法律嗎？法院能執行法律嗎？都不能。

公民出身地原則：一筆推翻126年憲法解釋？

除了「拯救TikTok」違法行政命令之外，特朗普也簽署了另一個行政命令，禁止聯邦政府向父母任何一方不是美國公民或有美國永久居留權、但卻在美國出生的嬰兒發出公民身份的證明文件。這種做法明顯違反美國憲法第十四修正案－－該案明文規定「凡出生或歸化於美國並受其管轄之人，皆為美國及其所居之州之公民」。

特朗普認為條文中「並受其管轄」一語顯示出第十四修正案並沒有給予「所有」在美國出生的人公民地位。這並沒有完全錯。在美國歷史上，在美出生的黑人嬰兒、在美出生的原往民嬰兒都曾經被排除在外。如今，外國駐美外交人員在美國出生的子女也是例外。

特朗普（Donald Trump）宣誓就任美國總統後簽署的行政命令，拒絕承認非法移民在美國出生的子女成為公民。取消出生公民權已觸法司法訴訟，指該命令違反憲法第14修正案。而「出生公民權」是源自美國最高法院在1898年的「美國起訴黃金德案」的判決，黃金德的父母來自廣東台山，而他則是美國土生土長。（Reuters，網絡圖片）

但早在1898年的「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）中，最高法院已經確立了外國人在美國出生的子女有美國公民地位，特朗普不可能憑一紙行政命令而說過去126年的憲法解釋都錯了。

要推翻美國憲法第十四修正案的「公民出身地原則」，正確的做法是嘗試修改憲法。當然，修改憲法需要國會兩院各有有三分之二議員投票通過，並獲得50個州中的至少38州州議會支持，幾乎是不可能的任務。以行政命令硬推是方便之門。

如今，美國公民自由聯盟（ACLU）與22個民主黨控制的州政府已經提出了司法申訴。分析普遍認為，特朗普必然敗訴。

但如果特朗普堅持不執行呢？如果特朗普堅持炒掉任何服從憲法的政府官員呢？沒有任何人能做什麼－－根據最高法院自身去年的判決，美國總統的所有官方行為也有民事和刑事的法律豁免權。

這又回到了杰克遜的那一句：法院已經作出了它的決定，那就由它去執行吧。

特朗普（Donald Trump，又譯川普）1月20日宣誓就任美國總統後，已迅速簽署一系列行政命令，其中包括聯邦政府只承認男女兩種性別，以及多項收緊移民政策的行政命令。特朗普21日出席總統禱告儀式時卻遭遇罕見的尷尬場面，主持儀式的聖公會主教勸喻他應該對性小眾（LGBTQ+）及移民「有憐憫之心」(have mercy)。（X@PopCrave）

與法律的戰爭沒完沒了

在驅逐非法移民的問題上，特朗普未來也有繼續違法違憲的風險。在他的其中一個行政命令中，他指示美國北方司令部要建立一套制止大規模非法移民「入侵」的方案。如果這個方案實施起來，明顯違反禁止軍隊在美國國內執法的《治安官動員法》（Posse Comitatus Act）。

在他另外一個行政命令中，特朗普也下令聯邦政府做好準備，讓他隨時可使用1798年的《外國敵人法》（Alien Enemies Act）對付非法移民。此法在二次大戰期間就曾用來囚禁日裔美國人。它授權美國總統將「敵對國家」的在美人口不經正常法律程序作囚禁或驅逐出境，即使他們是美國公民、甚至在美國出生，也是如此。

特朗普的行政命令責成司法部長和國土安全部長在14日內做好行動準備，讓特朗普能夠執行《外國敵人法》。（白宮網站截圖）

理論上，《外國敵人法》只適用於戰爭時期，而宣戰權在國會而不在總統。而且，《外國敵人法》以一個人的種族、母國背景作一刀切的歧視待遇，明顯違反美國憲法的正當法律程度和平等保護條約，只因為有極罕見的戰爭需要，此法才沒有被廢除。

但如果特朗普堅持要把一系列的拉美國家定義為「敵對國家」，宣布他們正在以非法移民「入侵」美國，有誰能夠阻止特朗普嗎？

這又回到了杰克遜的那一句……

當然，特朗普上任幾天之內的違法違憲傾向，並不代表未來他真的會完全撕破臉的不理法律和憲法。但過去9年的教訓是，人們並不能低估特朗普離經叛道、雖千萬人吾往矣的霸氣。